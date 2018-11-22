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Christodoulou teminata bağlandı

Ülkemizde trafik kurallarına uymayarak süratli araç kullandığı gerekçesi ile almış olduğu trafik cezasında oynama yaparak “Evrak sahteleme” , “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İoannis Christodoulou, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Christodoulou teminata bağlandı

Ülkemizde trafik kurallarına uymayarak süratli araç kullandığı gerekçesi ile almış olduğu trafik cezasında oynama yaparak “Evrak sahteleme” , “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İoannis Christodoulou, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:04
Christodoulou teminata bağlandı

Christodoulou teminata bağlandı

Evrim Kamalı 

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, 1 Ekim’de GKRY de sakin İoannis Christodoulou’nun, 15.07.2018 tarihinde İskele bölgesinde 90 km süratle gitmesi gereken yerden 110 km süratle gittiğinden dolayı kendisine 236.50 TL’lik ceza makbuzu kesildiğini anlattı. Kırcalılar, zanlının, 1 Ekim’de Metehan Kara Giriş Kapısındaki görevli polis memuruna ceza makbuzunun üzerindeki tarihi 15.09.2018 olarak değiştirerek sunup sahtekârlıkla kayıt temin ettiğini belirtti. Kırcalılar, mesele ile ilgili olarak zanlının 1 Ekim’de Metehan Kara Kapısı’ndan çıkış yapacağı esnada ceza makbuzunun tarihlerinde değişiklik yaparak mahkemelik olan cezayı 236.50 TL olarak ödediğinin belirlendiğini söyledi. Kırcalılar, Gğüney Kıbır’ta ikamet eden zanlının, davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Zanlının avukatı Burcu Sertbay, müvekkilinin kuru temizleme şirketleri olduğunu söyleyerek, yargılanmaktan kaçmayacağını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat  yatırması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
ChristodoulouAraç
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