Choudhry Hastaneye 25 Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Chine Bazar’ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 25 tekerlekli sandalye bağışladı.

Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı yaptığı yazılı açıklamada, Choudhry’nin hastanenin ihtiyacı olduğunu önceden tespit ettiği tekerlekli sandalyeleri bugün saat 10.30’da başhekimliğe teslim ettiğini kaydetti.

Choudhry’nin 25 tane daha tekerlekli sandalyeyi hastaneye temin edeceğini belirttiğini ifade eden Dizdarlı, iş insanlarının hastaneye yaptığı ve yapacağı desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Choudhry’e plaket verdi, teşekkür etti.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI