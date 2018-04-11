Cezayir’de askeri uçak düştü: 257 ölü

Cezayir’de askeri kargo uçağı düştü. Cezayir devlet televizyonu kazada 257 askeri personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayir’de askeri kargo uçağı Boufarik Askeri Havaüssü yakınında düştü.

Cezayir devlet televizyonu kazada 257 askeri personelin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı kaza haberini doğrularken ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Cezayirli resmi yetkililer de henüz bir açıklama yapmadı.

Boufarik Askeri Havaüssü, başkent Cezayir’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.