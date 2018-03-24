Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Şimşek hastanede
Şimşek hastanede
Çocuklarını görmek istediler
Çocuklarını görmek istediler
banner256
Flaş Haber
Sapık Tutuklu Yargılanacak
Kapat

Cezaevine gönderildiler

Polis takibi sonucu Boğazköy’de bir evde çalıntı eşyalarla bulunarak tutuklanan Zimbabwe uyruklu 2 öğrencinin benzer suçları ortaya çıktı

Cezaevine gönderildiler

Polis takibi sonucu Boğazköy’de bir evde çalıntı eşyalarla bulunarak tutuklanan Zimbabwe uyruklu 2 öğrencinin benzer suçları ortaya çıktı

24 Mart 2018 Cumartesi 10:12
Cezaevine gönderildiler
banner238

Üç ayda Girne ve Lefkoşa’da birçok ev ve iş yerini soydukları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 8 kişiden 5’i suçsuz olduğu gerekçesi ile serbest kalırken zanlılar Michael Matsıkıtı ve Brian Prayer Mutakura aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek yargılanacakları güne kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çalınan eşyalar 21 bin 980 TL değerinde

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların  “Geceleyin Ev Açma”,”İkametgâhtan Sirkat”, “Dükkân açma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bu yana yakın takibe alındığını Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların Dikmen’ de Lavinium sitesi, Blok:1, D:7 ve Blok: 26, D:5 adresinde tespit edilerek tutuklandıklarını, ele geçirilen elektronik ve ziynet eşyaların 21 bin 980 TL değerinde olduğunu kaydetti.

Muhaceret izinsiz ülkede kalıyorlar

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Özmüezzin, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların 2017 yılı içinde askıda benzer davaları olduğunu söyledi.

Zanlıların 2016-2017 yılında kayıt yaptırdıklarını ancak okulla bir ilişkilerinin olmadığını belirterek, ülkede muhaceret izinsiz kaldıklarına dikkati çekti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Michael MatsıkıtıBrian Prayer MutakuraHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERHUM BAŞBAKAN ÖREK, ÖLÜMÜNÜN 19. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
MERHUM BAŞBAKAN ÖREK, ÖLÜMÜNÜN 19. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK
KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK
KKTC’DE KALP NAKLİ YAPILMASINI MÜMKÜN KILAN ANLAŞMA İMZALANDI
KKTC’DE KALP NAKLİ YAPILMASINI MÜMKÜN KILAN ANLAŞMA İMZALANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim