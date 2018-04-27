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Cezaevine gönderildi
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Cezaevine gönderildi

Tutuklu yargılanacak

Cezaevine gönderildi

Tutuklu yargılanacak

27 Nisan 2018 Cuma 16:49
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Nisan ayında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye gizlice uyuşturucu hap MDMA sokan ve bir kısmını Girne ve bölgesinde satan Mısır uyruklu 36 yaşındaki Mohamed Elsayed Ahmed Hassan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli hareketleri ile dikkat çekince devriye gezen Narkotik polisi tarafından üzeri aranmak isterken polisten kaçan ancak kısa sürede yakalanan zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının Uyuşturucu Madde İçeren (MDMA) Hap “Tasarrufu” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Bayram, zanlının önceki akşam saat 19.50 raddelerinde Mevlana Sokak Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, şüpheli vaziyette görülen ve kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını söyledi.

Bayram, zanlının üzerinde yapılan aramada 5 adet MDMA hap uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti. Bayram, zanlıdan yapılan sorgulamada uyuşturucu hapları 18 Nisan tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye soktuğunu ve 45 âdetini sattığı yönünde ifade verdiğini kaydetti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede turist vizesi ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıyı 40 günü aşmayacak bir süre cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
MDMAMohamed Elsayed Ahmed HassanUyuşturucu
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