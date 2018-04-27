Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının Uyuşturucu Madde İçeren (MDMA) Hap “Tasarrufu” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Bayram, zanlının önceki akşam saat 19.50 raddelerinde Mevlana Sokak Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, şüpheli vaziyette görülen ve kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını söyledi.
Bayram, zanlının üzerinde yapılan aramada 5 adet MDMA hap uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti. Bayram, zanlıdan yapılan sorgulamada uyuşturucu hapları 18 Nisan tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye soktuğunu ve 45 âdetini sattığı yönünde ifade verdiğini kaydetti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede turist vizesi ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıyı 40 günü aşmayacak bir süre cezaevine gönderdi.