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Cezaevinden Kaçtı, Kadın Kılığında Yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat Köyü'nde cezavinden firar eden Cihan Y., jandarmanın yaptığı baskında kadın kılığında yakalandı

Cezaevinden Kaçtı, Kadın Kılığında Yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat Köyü'nde cezavinden firar eden Cihan Y., jandarmanın yaptığı baskında kadın kılığında yakalandı

25 Kasım 2014 Salı 12:17
Cezaevinden Kaçtı, Kadın Kılığında Yakalandı
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Cezaevinden Kaçtı, Kadın Kılığında Yakalandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat Köyü'nde cezavinden firar eden Cihan Y., jandarmanın yaptığı baskında kadın kılığında yakalandı




Olay Zonguldak Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında dolandırıcılık, hırsızlık ve birçok suç bulunan 21 yaşındaki Cihan Y. isimli şahıs tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı. Şahıs daha sonra Basat Köyü'ne gelerek burada kendini gizlemek için kadın kılığına girdi.
Şahsın, çevrede çöp ve kağıt gibi malzemeler toplayarak Basat Köyü'nün ormanlık alanında bir barakada olduğu ihbarını alan jandarma ekipler, barakanın olduğu alanda çalışma yaparak Cihan Y.’yi kadın kılığında yakaladı. Adliyeye sevk edilen Cihan Y., tutuklanarak Beycuma Cezaevi’ne götürüldü. 

Son Güncelleme: 25.11.2014 12:19
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