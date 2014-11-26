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Cezaevi Yasa Tasarısı Gündemde

Bakanlar Kurulu, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında bugün saat 11.30 sıralarında toplandı.

Cezaevi Yasa Tasarısı Gündemde

Bakanlar Kurulu, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında bugün saat 11.30 sıralarında toplandı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 11:52
Cezaevi Yasa Tasarısı Gündemde
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BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU, ANKARA TEMASLARI VE GÜNDEMDEKİ KONULAR HAKKINDA BASINI BİLGİLENDİRDİ

“SAĞLIKLI, İYİ VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM”

 Bakanlar Kurulu, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında bugün saat 11.30 sıralarında toplandı.

Başbakan Yorgancıoğlu toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Ankara temasları ve Bakanlar Kurulu’nun gündemindeki konular hakkında bilgi verdi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Ankara temaslarının çok verimli geçtiğine işaret ederek, temasları çerçevesinde, Kıbrıs konusunda bir değerlendirme yaptıklarını ve hem Türkiye hükümetinin, hem de hükümetlerinin Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi konusunda hem fikir olduğunu vurguladı.

Şubat ayında yayımlanan ortak metin konusunda da görüş birliğinde olduklarının teyit edildiğini ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, Kıbrıs konusunun çözümü için uzlaşı gerektiğini, uzlaşının yerinin de masa olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda bir çözüme ulaşılmak isteniyorsa tarafların, özellikle Rum tarafının bir an önce masaya oturması gerektiğini vurgulayan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, temasları sırasında, bu konuda da görüş birliği içinde olunduğunu teyit ettiklerini söyledi.

“Önemli olan ülkemizin bir an önce çözüme ulaşarak, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda, uluslararası hukukun bir parçası olması, hem de adanın üzerinde ve etrafındaki doğal zenginliklerin yalnız Kıbrıslı Türkler ve Rumlara değil, bölge halklarına yarar getirmesidir” şeklinde konuşan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hem TC, hem de kendi hükümetlerinin anlayışının bu noktada olduğuna dikkat çekti.

Temasları çerçevesinde bir diğer görüştükleri konunun da ülkenin ekonomik durumunun geliştirilmesine yönelik atılan adımlar olduğuna işaret eden Başbakan Yorgancıoğlu, bu konuda da Türkiye hükümeti ile geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de iyi bir işbirliği gösterme yönünde mutabık olduklarını anlattı.

Başbakan Yorgancıoğlu, TC’nin yardımlarının devam edeceğine dikkat çekerek, “sağlıklı, iyi ve verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim” dedi.

CEZAEVİ YASA TASARISI DA GÜNDEMDE…

Bugünkü Bakanlar Kurulu’nun gündeminde birçok konunun bulunduğuna işaret eden Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Cezaevi’nin Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yasa Tasarısı’nın bugün görüşülecek konulardan biri olduğunu kaydetti.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yasa tasarısının, Cezaevi çalışanları ve mahkumların koşullarının iyileştirilmesine yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

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