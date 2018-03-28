Çeyrek finalistler belirlendi

I Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy, LEGEND, Düzkaya ve Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) çeyrek finale yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda çeyrek finale kalan sekiz takım belli oldu.

Geçtiğimiz gün oynanan ilk tur maçları sonunda Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy, LEGEND, Düzkaya ve Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) çeyrek finale yükseldi.

Efes Pilsen Darts Süper Lig şampiyonu LEGEND, Gazimağusa Darts Birlğği’ni 13-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Birinci Lig şampiyonu Cihangir ise Lefkoşa Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek son sekiz takım arasına girdi.

Çeyrek final maçları 2 Nisan’da

Çeyrek final maçları 2 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Burada galip gelecek olan 4 takım final grubuna yükselecek. Kupada final grubu maçları 7 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Golden Tulip Otel’de oynanacak.

KKDF Federasyon Kupası ilk tur maç sonuçları şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir: 4-12

Mesarya Darts Birliği-Marmara: 12-4

Taşkınköy-Güzelyurt Darts Birliği: 4-12

Gönyeli Av.At.-Vadili Darts Derneği: 13-3

Yenicami-Minareliköy: 8-9

Gazimağusa Darts Birliği-LEGEND: 3-13

Düzova-Düzkaya: 3-13

DİGEM-Beyarmudu Belediyesi: 12-4