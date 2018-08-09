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Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte

Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte

TÜZÜK KURALLARINA AYKIRI DAVRANAN İŞLETMELERE PARA CEZASI YANINDA, MÜZİK İZİNLERİ 3 AYA KADAR ASKIYA ALINABİLECEK
 

ATAOĞLU:” YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK TÜM FAKTÖRLERİ DÜŞÜNEREK ÖNLEM ALMAK DURUMUNDAYIZ.”

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan, Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan tüzükle  müzikli eğlence yerleri dahil yaptıkları faaliyet sonucu gürültü çıkaran tesis ve işletmelerin kontrol altına alınması hedefleniyor.
Tüzük kurallarına aykırı davranan işletmelere, para cezası yanında müzik izinleri 3 haftadan 3 aya kadar askıya alınabilecek.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyecek tüm faktörleri düşünerek önlem almak durumunda olduklarını söyledi.
Çevresel gürültünün insan sağlığına  dair olumsuz etkilerine değinen Ataoğlu,şöyle devam etti:
”Gelen şikayetlerin profiline ve denetimlere  baktığımızda hassas kullanım alanlarının yakınında ciddi gürültü kaynaklarına sahip işletmelerde gürültü kirliliğini önlemek için gerekli çalışmaların yapılmadığını tespit ettik. Bu çerçevede işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen tüm işyerleri başta çevresel gürültü kaynakları açısından incelenecek, kaynağa dair çevresel gürültü ölçümleri yapılacaktır. Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi  tüzüğünde belirtilen sınır değer aşımlarında ise Çevre Koruma Dairemiz tarafından işletmelerin önlem alması sağlanacak”.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 18:16
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