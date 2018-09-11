banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92269
ALTIN
248.886
DOLAR
6.4789
STERLİN
8.4344
EURO
7.5105
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU
İçişleri Bakanı Baybars Ankara’da
İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS ANKARA’DA
Cahan Başkanlığa aday
CAHAN BAŞKANLIĞA ADAY
KAYGAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
Kapat

Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor

Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor

Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor
Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

St Hilarion Bölgesi ve yol kenarlarının temizleneceği etkinlik saat 09.00’da başlayacak. Etkinliğe dileyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katılıp, destek verebilecek.

Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinlikleri düzenleyen Çevre Koruma Dairesi, her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karpaz, Bafra ve Lefke bölgesinde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda birçok yol kenarı, sahil ve körfez temizlendi. Bafra’daki oteller bölgesinde yapılan temizlik çalışmalarına Mehmetçik Belediyesi ile Orman Dairesi de destek verirken, yaklaşık 10 kamyon çöp ve moloz temizlendi. İki otele de uyarı cezası kesildi.

Karpaz bölgesindeki sahillerde yaşanan kirlilik nedeni ile Çevre Koruma Daire personelleri tüm sahil şeridini ve körfezlerin temizliğini yaparak, bölgeyi çöplerden arındırdı. 

Çevre Koruma Dairesi Lefke Şubesi ise KeepLefkeClean ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde Gemikonağı-Cengizköy yolu üzerinde temizlik etkinliği düzenledi. Katılımın yüksek olduğu etkinlik bölgede ara ara devam edecek.

ALO 123, 24 SAAT DEVREDE

Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına yapılan yeni düzenlemeyle ihbar hattı mesai sonrası da dahil olmak üzere 24 saat hizmet veriyor.

Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibin olaya müdahale edebileceğini ve anında ceza kesilebileceğini açıkladı.

Açıklamada, herkesin çevreye karşı duyarlılık göstermesi halinde bu tür cezalara gerek kalmayacağı da vurgulandı.

(RU/FEZ)  FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü
Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü
Benzin Faturasını Ödemeyen Şahıs Tutuklandı
Benzin Faturasını Ödemeyen Şahıs Tutuklandı
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
Kantara Yaz Kampları Sona Erdi
Kantara Yaz Kampları Sona Erdi
İsmet Kotak, 7. Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
İsmet Kotak, 7. Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” Oyunuyla Perdeleri Açtı
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” Oyunuyla Perdeleri Açtı
Akıncı, Alman Büyükelçi’yi Kabul Etti
Akıncı, Alman Büyükelçi’yi Kabul Etti
Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı
Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı
İçişleri Bakanı Baybars Ankara’da
İçişleri Bakanı Baybars Ankara’da
En Çok Yağış Gazimağusa’ya Düştü
En Çok Yağış Gazimağusa’ya Düştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim