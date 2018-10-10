Çevre Koruma Dairesi, Haftalık Denetim Raporunu Açıkladı

57 İHBARNAME VERİLDİ, 4 CEZA KESİLDİ



Lefkoşa, 10 Ekim 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi 1 - 7 Ekim tarihleri arasında yapılan haftalık denetim raporunu açıkladı.



Çevre Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süre zarfında 505 yer denetlendi. Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 156, Mağusa-İskele’de 199, Girne’de 79, Güzelyurt-Lefke’de 71 yer denetlenirken, 57 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 4 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.



Açıklamada, vatandaşların çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabileceği kaydedildi.



HAFTALIK TEMİZLİK ETKİNLİKLERİ



Çevre Koruma Dairesi tarafından, her hafta Pprşembe günleri yapılan temizlik etkinlikleri kapsamında yarın Çevre Koruma Dairesi Mağusa Birimi, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Kaymakamlığı iş birliğinde Ayluga göletinde temizlik etkinliği düzenlenecek.



Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi ise, eski Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde temizlik yapacak.



(RU/YIL)





