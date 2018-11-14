Çevre Koruma Dairesi Bir Haftada 391 Yeri Denetledi

17 KİŞİ VEYA KURUMA SÜRE İHBARNAMESİ VERDİ

“ÇEVREYİ KİRLETENLERİ ALO 123 HATTINA İHBAR EDİN”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Çevre Koruma Dairesi, geçtiğimiz hafta 391 yeri denetlediğini, 17 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verdiğini açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çevre Dairesi, 5-11 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da 144, Gazimağusa ve İskele’de 180, Girne’de 37, Güzelyurt ve Lefke’de 62 olmak üzere 391 yeri denetledi. Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve hava kalitesi kapsamında yapılan denetimlerde 17 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi.



Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirletenlerin “Alo 123” hattına ihbar edilmesini isteyerek, ihbarların ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olacağını belirtti.



(RÇ/ÖK)

