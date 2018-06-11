Çevre Koruma Dairesi Atık Pil Toplama Kutularının Dağıtımına Başladı...ilk Kutu Meclis’e Konuldu

Lefkoşa, 11 Haziran 18 (.): Turizm Ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, atık pil toplama kutularının dağıtımına başladı.Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atık piller kaynağında toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek. Ayrıca okullarda çevre bilinci aşılanarak ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşulacak.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nden başlayan kampanyaya tüm kurum ve kuruluşlar dahil edilerek atık pillerin geri dönüşümünün sağlanması hedefleniyorTurizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, kadmiyum, nikel, cıva, çinko, mangan, demir, lityum, kobalt gibi metalleri ve çeşitli kimyasal bileşimleri içeren atık pillerin gelişi güzel doğaya atılmakta ve çevreye zarar vermekte olduğunu vurguladı.İnsanların kendilerine ve çevreye ne kadar zarar verdiklerini düşünmeden yaptıkları bu hareketin çevreye bir çok zarar verdiğini ve insan yaşantısını etkilediğini kaydeden Ataoğlu, “ İçerisinde bu kadar zararlı madde bulunduran pilleri düşüncesizce çevreye atmak insan yaşantısını ve doğayı büyük tehlikelerle karşı karşıya getirmektedir” dedi.Ataoğlu, pillerin metal içerikli olduğu için toprakta yok olmadığını, toprağa karışarak yeraltı sularını kirlettiğini belirtti.Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bu yıl 5 bin adet atık pil toplama kutusu yaptırdıklarını ifade eden Ataoğlu, söz konusu kutuların devlet kurum kuruluşlarına, büyük süpermarketlere, dernek ve birlik binalarına da dağıtılacağını kaydetti.Ataoğlu, pil toplama kutularının dağıtılması projenin ilk basamağı tamamlandıktan sonra eylül ayında okullara dağıtılması için de çalışma yapıldığını anlattı.Ataoğlu, “Yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında hem çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı tutulmasını sağlamış oluyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi de ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlayacağız” dediTalep edilmesi durumunda diğer işletmelere de atık pil toplama kutularının dağıtılacağını dile getiren Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin ALO 123 Çevre ihbar hattına yapılan bildirimler doğrultusunda, atık pillerin kurum, kuruluş ve benzeri yerlerden aldırılacağını da belirtti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yaptığı konuşmada, atık pillerin toplanarak geri dönüşüme katkıda bulunmasının çevre açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın başlatmış olduğu projeye desteklerinin tam olduğunu belirtti.(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI