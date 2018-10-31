Çevre Koruma Dairesi, 22-28 Ekim Arasında Yapılan Denetimlerle İlgili Raporunu Açıkladı

DAİRE PERSONELİ ÇEVRE YASALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DE DAĞITARAK HALKIN BİLİNÇMESİNİ SAĞLIYOR



Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22-28 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerle ilgili raporunu açıkladı.



Daire bir haftalık süre zarfında 289 yeri denetledi; 20 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken 6 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 16, Mağusa-İskele’de 169, Girne’de 36, Güzelyurt-Lefke’de 68 yer denetlendi.



Açıklamada, çevreyi kirletenlerin, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar edilerek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olunabileceği kaydedildi.



GÜNDÜZ DENETİMLERİ DAHA DA ARTIRILDI



Açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi, gündüz denetimlerini daha da artırarak sürdürmeye devam ediyor.



Soruşturma memurları hafta içi her gün çevre konularında denetim yapmak amacıyla tüm ilçelerde görev yapıyor. Çevre kirliliği yaratan iş yerleri ve kişilerin tespit edildiği denetimlerde, insanların çevreye karşı daha fazla duyarlılık göstermesi de hedefleniyor.



Çevre Koruma Dairesi personeli denetim esnasında ayrıca çevre yasaları hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtarak halkın bilinçlenmesini sağlıyor.



(HUR/HA)