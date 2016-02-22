Çevre Konusu Yeni Öğretim Yılında Müfredata Dahil Edilecek

“ÇEVRE BİLGİSİ” DERSİ ANA SINIFTAN LİSEYE KADAR TÜM SINIFLARDA OKUTULACAK

EVREN: “SADECE KONUŞMAK, SUÇLAMAK VE CEZA YAZMAKLA ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTAMAYIZ”

DÜRÜST: “DAHA BİLİNÇLİ NESİLLER İÇİN YOLA ÇIKTIK, BU TARİHİ BİR İŞBİRLİĞİ”

Lefkoşa, 22 Şubat 16 : Çevre, yeni öğretim yılında müfredata dahil edilerek ana sınıftan liseye kadar tüm sınıflarda ders olarak okutulacak.

Eğitim ve Çevre bakanlıklarına bağlı daireler ile Çevre Platformu’nun atölye çalışmasıyla belirlenen müfredat “Çevre Bilgisi” dersinde işlenecek.

Ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılacak ve okullara dağıtılacak.

“Çevre Bilgisi” dersinin daha etkin şekilde verilebilmesi için öğretmenler için hizmet içi eğitim faaliyetleri de planlanacak.

Çevre konusundaki çalışmalar okullardaki eğitim etkinlikleri ve soysal faaliyetlerle sınırlı da kalmayacak.

Bu konudaki duyarlılığı artırmak için görsel, işitsel ve yazılı medyada yayınlanacak materyaller hazırlanacak, halka ulaşılacak.

“ÇEVRE DUYARLILIĞININ ARTIRILMASI PROJESİ”

Bu kapsamda, sürdürülecek çalışmalar ve etkinlikler için Çevre Duyarlılığının Artırılması Projesi (ÇEDAP) oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı, Biyologlar Derneği (Bio-Der) işbirliğinde hazırlanan, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu desteğiyle hayata geçirilmesi öngörülen projenin içeriği bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, her iki bakanlığın bürokratlarının ve çevreyle ilgili paydaş sivil toplum örgütlerinin katıldığı basın toplantısında, Dürüst ve Evren birer konuşma yaptı.

EVREN: “SADECE KONUŞMAK, SUÇLAMAK VE CEZA YAZMAKLA ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTAMAYIZ”

Basın toplantısında ilk sözü Kutlu Evren aldı.

“Başta ülkemizi olmak üzere çevreyi temiz tutmak ve bu güzel ülkeye yakışır şekilde yaşamak için çevre ve konularının eğitim müfredatına dahil edilmesine karar verdik” diyen Evren, “Gelecek nesillere tertemiz bir ülke ve çevre bırakmayı öngörüyoruz” ifadesine yer verdi.

AĞAÇ YAŞ İKEN EĞİLİR

Konuşmasında “Ağaç Yaş İken Eğilir” atasözüne işaret eden Evren, çevreyi eğitim müfredatına dahil ederek çocukları doğa ve çevre sevgisiyle büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Evren, okullarda ağaç ve orman eğitimlerinin verilmesi, ağaç dikim etkinlikleri, çevreyle ilgili çeşitli konularda sunumlar ve yarışmalar düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Projenin okullarla sınırlı kalmayacağını, işitsel ve görsel medya aracılığıyla, kısa filmler, kamu spotları, kitap, afiş ve broşürlerle halka ulaşılacağını belirten Evren, “Sadece konuşmak, suçlamak ve ceza yazmakla çevremizi temiz tutamayız” vurgusunda bulundu.

DÜRÜST: “BU TARİHİ BİR İŞBİRLİĞİ”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst ise, çevreyle ilgili doğru politikalar oluşturmanın ülkenin ekonomik olarak ileriye götürülmesi kadar önemli olduğunu vurguladı.

Çevresini koruyan, fidan diken, duyarlı nesillerin daha mutlu yaşayacağına da dikkat çeken Dürüst, “Çevreyle ilgili bilinçlenme trafik, sağlıklı beslenme, uyuşturucu konusundaki bilinçlenme kadar önemli ” dedi.

“Daha bilinçli nesiller yaratmak için yola çıktık, bu tarihi bir işbirliği” diyen Kemal Dürüst, “Amacımız çevresini koruyan, çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmek” ifadesine yer verdi.

Çevrenin 1’inci, 4’üncü ve 6’ncı sınıflardaki “Hayat Bilgisi”, “Fen Bilgisi” ve “Fen Teknolojileri Bilgisi” derslerinde daha etkin şekilde yer alacağını da sözlerine ekleyen Dürüst, 2016 eylül ayından itibaren “Çevre Bilgisi Öğretimi” dersinin müfredatta olacağını kaydetti.

Kemal Dürüst, Çevre Bakanlığı tarafından belirlenen çevre politikası kapsamında, okullarda yapılacak her türlü sportif, kültürel ve sanatsal etkinliğe destek vereceklerini de vurguladı.

Her iki bakan da konuşmalarının sonunda projenin hayırlı olmasını diledi, projede yer alanları özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

ENDEMİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİK ALANLAR ÖĞRENCİLERE RESİMLİ KİTAPLARLA ANLATILACAK

Verilen bilgiye göre, çevre ilkokul öğrencilerine karikatürlü hikaye kitabıyla, endemik çeşitlilik ortaokul öğrencilerine resimli kitapla, ekolojik alanlar lise öğrencilerine resimli kitaplarla anlatılacak.

Orman Dairesi işbirliğinde köy okullarına gidilecek, ağaç ve orman temalı sunum yapılacak.

İklim değişikliği konusunda eğitim verilecek, hem bu konuda hem de çevreyle ilgili afiş ve broşürler basılacak.

Ekoloji temalı pankartlar hazırlanacak ve rotasyon halinde okullarda sergilenecek. Öğrenciler, fidan da dikecek.

Proje kapsamında öğrenciler için fotoğraf, afiş ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

DOĞA VE İNSAN...

Buna göre, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde “Doğa ve İnsan” temalı fotoğraf ve afiş tasarımı yarışması yapılacak.

Ortaokul öğrencileri için “Temiz Bir Gelecek İçin Temiz Bir Çevre” konulu kompozisyon yarışması, lise öğrencileri için çevreye yönelik olumsuz etkileri ortadan kaldıracak sosyal ve fen bilimleri proje yarışması olacak.

Yarışmaların duyurusu Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.

Ödüller 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek resepsiyonda verilecek. İlgili sergiler de bu tarihte açılacak.

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI