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Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek’ten 3 Aralık Mesajı

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, engelliliğin; tanıdan, özel eğitime, sosyal hizmetlerden, istihdama kadar bütüncül ve kapsayıcı sosyal devlet anlayışıyla ele alınması gereken toplumsal bir olgu şeklinde algılanması gerektiğini vurguladı.

Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek’ten 3 Aralık Mesajı

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, engelliliğin; tanıdan, özel eğitime, sosyal hizmetlerden, istihdama kadar bütüncül ve kapsayıcı sosyal devlet anlayışıyla ele alınması gereken toplumsal bir olgu şeklinde algılanması gerektiğini vurguladı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:40
Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek’ten 3 Aralık Mesajı
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DİNÇYÜREK: “HALKIMIZI, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAMA UMUTLA BAĞLANMALARINI, TOPLUMLA KAYNAŞMALARINI SAĞLAYACAK ÇALIŞMA VE YAKLAŞIMLARA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, engelliliğin; tanıdan, özel eğitime, sosyal hizmetlerden, istihdama kadar bütüncül ve kapsayıcı sosyal devlet anlayışıyla ele alınması gereken toplumsal bir olgu şeklinde algılanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Dinçyürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, “Halkımızı engelli vatandaşlarımızın yaşama umutla bağlanmalarını, toplumla kaynaşmalarını sağlayacak çalışma ve yaklaşımlara destek vermeye davet ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

“ENGELLİLER KONUSUNDA HALEN DAHA YAPILACAK BİRÇOK UYGULAMA VARDIR”

Dinçyürek mesajında şunları da kaydetti:

“Engellilik, sadece engelli vatandaşların ya da ailelerinin yaşamında olan bir konu değil, tanıdan, özel eğitime,  sosyal hizmetlerden, engelli istihdamlarına kadar bütüncül ve kapsayıcı bir sosyal devlet anlayışıyla ele alınması gereken toplumsal bir olgu olarak algılanmalıdır.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama dahil olmalarını sağlamak, kendilerini ifade edebilecekleri potansiyellerini en verimli şekilde gösterebilecekleri ortam ve şartları hazırlamak öncelikli görevlerimiz arasında olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sosyal devlet anlayışının temel bir gereği olarak yasal düzenlemelerle sağlanan hak ve olanaklara karşın, ülkemizde bu çalışmaların uygulanmasında ve hayata geçirilmesinde arzulanan noktada değiliz. Engelliler konusunda halen daha yapılacak birçok uygulama vardır.

Son yıllarda engellilere yönelik oluşturulan politikalarda hissedilir şekilde iyileştirmeler yaşanmasına rağmen, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Sadece engelli ailelerinin değil; tüm toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık düzeyinin arttırılması; engelli vatandaşlarımızın potansiyellerinin en üst düzeye çıkartılması; eğitim, sağlık, istihdam gibi haklarının güvence altına alınması, onların sosyal yaşama dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu yöndeki bir anlayış, engelli vatandaşlarımızı başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını idame ettirmeleri ve üretken bireyler olabilmeleri için bir zorunluluktur.”

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan DinçyürekEngelliliğin; Tanıdanözel EğitimeSosyal HizmetlerdenIstihdama Kadar Bütüncül Ve Kapsayıcı Sosyal Devlet Anlayışıyla Ele Alınması Gereken Toplumsal Bir Olgu şeklinde Algılanması Gerektiğini Vurguladı.
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