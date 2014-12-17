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Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek İstanbul’da EİT Toplantısına Katılıyor

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul’da yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 5’inci Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar Toplantısı’na katılıyor.

Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek İstanbul’da EİT Toplantısına Katılıyor

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul’da yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 5’inci Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar Toplantısı’na katılıyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek İstanbul’da EİT Toplantısına Katılıyor
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 Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul’da yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 5’inci Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar Toplantısı’na katılıyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin daveti üzerine toplantıya katılan Bakan Hakan Dinçyürek’in bugün bakanlar düzeyinde yapılacak toplantıda bir konuşma yapması bekleniyor.

Pazartesi günü başlayan ve üç gün sürecek toplantıda İklim Değişikliği ve Yeşil Ekonomi İstanbul Deklarasyonu'nun da kabul edilmesi bekleniliyor.

EİT

EİT üye ülkelerin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla, 1985 yılında, Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan hükümetler arası bir teşkilat olup, KKTC oy hakkı olmaksızın Teşkilat’ın Bölgesel Planlama Konseyi, Teknik Komiteleri ve Uzmanlar Grubu Toplantıları’na katılabiliyor. EİT’e, 1992 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Afganistan da kabul edildi.

Bakan Hakan Dinçyürek’in adaya bu akşam dönmesi bekleniyor.

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