Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürek İstanbul Temaslarını Tamamladı

DİNÇYÜREK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TOPBAŞ VE BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRICI İLE GÖRÜŞTÜ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Çevre Bakanları toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'da bulunan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile görüştü.

Bakan Dinçyürek ve heyeti, İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak dün gece KKTC'ye döndü.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Dinçyürek ve Topbaş, Haliç Kongre Merkezi’nde yaklaşık 1 saat görüştü.

Bakan Dinçyürek'in heyetiyle birlikte katıldığı görüşmede, özellikle çevresel konularda yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.

“SU, ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVREYLE İLGİLİ TECRÜBELERDEN YARARLANMAK İSTERİZ”

Bakan Dinçyürek, su başta olmak üzere, atık yönetimi ve çevreyi ilgilendiren diğer konularda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerinden her zaman yararlanmak istediklerini söyledi.

İstanbul kentinin ana arterlerinde yapılan çevresel düzenlemelerin bugün Avrupa’da birçok ülkeden daha iyi bir konumda olduğuna işaret eden Dinçyürek, bu arterlere ekilen başta lale olmak üzere, kullanılan bitkilerin KKTC'deki şehir merkezlerinde de uygulanması için Topbaş'tan destek istedi.

Dinçyürek, görüşme öncesinde anı özel defterini de imzaladı.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Dinçyürek ayrıca Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile de görüştü.

Görüşmede, yapılabilecek işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Dinçyürek'in yaptığı görüşmelerde İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer de hazır bulundu.