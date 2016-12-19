Çevre Temalı 5. Kısa Film Yarışması Protokolü İmzalandı

YARIŞMAYA BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Çevre Temalı 5. Kısa Film Yarışması Protokolü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Yeşil Barış Hareketi arasında imzalandı.

Büyükhan’da gerçekleştirilen imza töreninde protokole, Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ve Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir imza koydu.

Törene, Vakıflar İdaresi, Yeşil Barış Hareketi Yetkilileri ve jüri üyeleri katıldı.

Çevre temalı kısa film yarışmasının başvuruları bugün resmen başladı. Yarışma başvuruları 15 Mayıs 2017’ye kadar devam edecek.

6 dakikayı geçmeyecek kısa filmler, Vakıflar İdaresi veya Devlet Tiyatroları’na teslim edilebilecek.

Kısa film yarışmasının jüri değerlendirilmesi 26 Mayıs 2017’de yapılacak, ödül töreni ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek. Jüri özel ödülü ise bin TL olacak ve tüm katılımcılara, katılım belgesi dağıtılacak.

Yarışma Jürisi şu isimlerden oluşuyor:

"Ertaç Hazer (Oyuncu-Yönetmen), Eda Akbil (Vakıflar İdaresi Temsilcisi), Sibel Paralik (Çevre Mühendisi), Mete Tümerkan (BRTK eski Müdürü-Gazeteci), Göksel Gülensoy (Belgesel yönetmeni-yapımcı), Faruk Teber(Yönetmen), Mehtap Yabaner (Öğretmen)."

HAZER

İmza töreninde konuşan Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu üyesi ve tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer, kısa film yarışmasıyla çevre konusunda duyarlılığın arttırılmasının amaçlandığına işaret ederek, bu yıl 5. düzenlenecek yarışma için Vakıflar İdaresi için işbirliği yapıldığını söyledi.

AKYÖN

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Akyön de, böyle bir sosyal sorumluluk projesine katkı koymaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Yeşil Barış Hareketi’nin ortaya koyduğu çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Yeşil Barış Hareketi’nin toplumda çevre bilinci oluşturmak adına yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini söyleyen Akyön, ülkedeki çevre kirliği ve çevre sorunlarına dikkat çekti.

Ülkedeki çevre kirliliğinin artık rahatsız edici boyutlara ulaştığını belirten Akyön, kısa film yarışmasının çevre ile ilgili duyarlılığı ve farkındalığı arttıracağına inanç belirtti.

Akyön, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

SAHİR

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de, bu yıl 5. düzenlenecek kısa film yarışması için Vakıflar İdaresi ile işbirliği yapıldığını kaydetti.

“Çevre hepimizin ve bunun farkında olunması için yola çıktık” diyen Sahir, çevre bilincini arttırmak adına içinde görsel mesajların verildiği filmlerin daha anlamlı olacağını ve daha çok insana ulaşacağını dile getirdi.

Toplumsal farkındalığı olan kurumlarla işbirliği yaptıklarını ifade eden Sahir, Vakıflar İdaresi’nin sosyal sorumluluk projeleri içinde yer alarak, takdire şayan işler başardığını kaydetti.

Yarışmanın kurumsallaşmasından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getiren Sahir, yarışmayı uluslararası boyutlara taşımak istediklerini de söyledi.

Sahir, konuşmasının sonunda yarışma kuralları, şartname ve detaylar hakkında da bilgi verdi.

Yarışma Şartnamesi ve katılım formuna; https://facebook.com/groups/51585678216/ internet adresinden ulaşılabilecek.

Bilgi için 0548 865 54 65 veya 0542 873 80 80 telefon numaraları aranabilecek.