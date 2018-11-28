banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94311
ALTIN
204.741
DOLAR
5.2455
STERLİN
6.7075
EURO
5.9193
Özgürgün kız babası oldu
Özgürgün kız babası oldu
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis...
855 gr Hintkenevirine 5 yıl...
600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu madde tasarrufuna 5.5 yıl hapis 
600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu...
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Çevre Mühendislerinden emirnameye destek

Çevre Mühendislerinden emirnameye destek

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:42
Çevre Mühendislerinden emirnameye destek

ÇMO:”İMAR PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRENE KADAR MEVCUT HALİYLE EMİRNAME EN BÜYÜK TOPLUMSAL FAYDAYI SAĞLAYACAKTIR”

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), imar planı yürürlüğe girene kadar, Gazimağusa Yeniboğaziçi İskele Bölgeleri Emirnamesi'nin mevcut haliyle en kısa zamanda yürürlüğe girmesinin büyük toplumsal fayda sağlayacağını açıkladı.

Mağusa’daki sulak alanlarla özel çevre koruma bölgelerinin, inşa edilen yüksek binalar, hatalı ve eksik kanalizasyon ağı ve düşük kapasiteli atık su arıtma tesisi nedeniyle tehdit altında olduğuna işaret eden ÇMO, doğa ve kültürel miras açısından çok değerli bölgeyle ilgili imar planının en kısa zamanda hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

ÇMO’dan yapılan yazılı açıklamada, kent imarının uzun yıllar emirnamelerle yönetilmesinin siyasi istimara açık bir durum yaratacağından emirnamenin bir yıl süreyle geçerli olacağı ve ardından yürürlükten kaldırılacağıyla ilgili bir maddenin eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, ÇMO ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, imar planı hazırlama sürecine aktif olarak dâhil edilmediği takdirde, planın gerçekçi bilimsel veriler ışığında oluşması ve gelecekte uygulanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, ilgili bakanlık ve dairenin yaşanan iletişim kopukluğunu ve iş birliği eksikliğini mutlaka gidermesi gerektiği ifade edildi.

ÇMO, emirname bölgelerinde ciddi altyapı eksiklikleri olduğunu, plansız yapılaşma ve artan nüfusla beraber geriye dönüşü olmayan çevre sorunlarının ortaya çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini ileri sürdü.

Emirnamede adı geçen üç bölgenin de, yeni atık su toplama ve arıtma sistemlerinin yanı sıra, katı atık yönetimiyle ilgili ciddi yatırımlara ihtiyacı olduğuna işaret edilen açıklamada, üç kentin de katı atıklarının vahşi biçimde depolandığı vurgulandı.

Açıklamada, “Mağusa’da sulak alanlar ve özel çevre koruma bölgeleri, koruma alanları ihlal edilerek inşa edilen yüksek binalar, kentin hatalı ve eksik biçimde inşa edilmiş kanalizasyon ağı ve düşük kapasiteli atık su arıtma tesisi nedeniyle tehdit altındadır. İskele ve Yeniboğaziçi kentlerinde hiçbir kanalizasyon altyapısı mevcut değildir ve atıksular emici kuyular vasıtasıyla yeraltı sularına deşarj edilmektedir” denildi.

Son Güncelleme: 28.11.2018 13:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan “yaşam Stresi Ve Psikosomatik Hastalıklar” Semineri
Sağlık Bakanlığı’ndan “yaşam Stresi Ve Psikosomatik Hastalıklar” Semineri
Girne Ada Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne Cihaz Bağışı
Girne Ada Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne Cihaz Bağışı
Gelecek Çarşamba Gününe Kadar Hava Yağmurlu Olacak... Sadece Pazar Ve Pazartesi Yağmur Beklenmiyor
Gelecek Çarşamba Gününe Kadar Hava Yağmurlu Olacak... Sadece Pazar Ve Pazartesi Yağmur Beklenmiyor
Ltb Başkanı Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir İle Görüştü
Ltb Başkanı Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir İle Görüştü
Özgürgün kız babası oldu
Özgürgün kız babası oldu
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Büyükelçi Başçeriyi Kabul Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Büyükelçi Başçeriyi Kabul Etti
Biyologlar Derneği: “en Çok Bir Yıl Geçerli Olacak Emirname Derhal Çıkarılmalı”
Biyologlar Derneği: “en Çok Bir Yıl Geçerli Olacak Emirname Derhal Çıkarılmalı”
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis...
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis...
600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu madde tasarrufuna 5.5 yıl hapis 
600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu madde tasarrufuna 5.5 yıl hapis 

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim