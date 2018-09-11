banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92457
ALTIN
247.634
DOLAR
6.4720
STERLİN
8.4037
EURO
7.4939
4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek
Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak
HIRSIZLAR TUTUKSUZ YARGILANACAK
100 Gram Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor
100 GRAM UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gazimağusa’da İş Kazasında 2 Kişi Yaralandı
İŞ KAZASI: 2 YARALI
banner282

Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

St Hilarion Bölgesi ve yol kenarlarının temizleneceği etkinlik saat 09.00’da başlayacak. Etkinliğe dileyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katılıp, destek verebilecek.

Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinlikleri düzenleyen Çevre Koruma Dairesi, her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karpaz, Bafra ve Lefke bölgesinde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda birçok yol kenarı, sahil ve körfez temizlendi. Bafra’daki oteller bölgesinde yapılan temizlik çalışmalarına Mehmetçik Belediyesi ile Orman Dairesi de destek verirken, yaklaşık 10 kamyon çöp ve moloz temizlendi. İki otele de uyarı cezası kesildi.

Karpaz bölgesindeki sahillerde yaşanan kirlilik nedeni ile Çevre Koruma Daire personelleri tüm sahil şeridini ve körfezlerin temizliğini yaparak, bölgeyi çöplerden arındırdı. 

Çevre Koruma Dairesi Lefke Şubesi ise KeepLefkeClean ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde Gemikonağı-Cengizköy yolu üzerinde temizlik etkinliği düzenledi. Katılımın yüksek olduğu etkinlik bölgede ara ara devam edecek.

ALO 123, 24 SAAT DEVREDE

Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına yapılan yeni düzenlemeyle ihbar hattı mesai sonrası da dahil olmak üzere 24 saat hizmet veriyor.

Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibin olaya müdahale edebileceğini ve anında ceza kesilebileceğini açıkladı.

Açıklamada, herkesin çevreye karşı duyarlılık göstermesi halinde bu tür cezalara gerek kalmayacağı da vurgulandı.

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
Çevre Koruma DairesiTemizlik FaaliyetTurizm Ve Çevre Bakanlığıçevre KorumaKarpazBafraLefkeEski EserlerSt. Hilarion
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc'de Fetö Operasyonu
Kktc'de Fetö Operasyonu
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı... Baybars Anıtkabir’i Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı... Baybars Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Ataoğlu Temaslarda Bulunmak Amacıyla Ankara’ya Gidiyor
Ataoğlu Temaslarda Bulunmak Amacıyla Ankara’ya Gidiyor
Karabetça Amerika’da Düzenlenen “Dünya Asca Koç Klinik Organizasyonu”na Katılarak Altın Kupa Aldı
Karabetça Amerika’da Düzenlenen “Dünya Asca Koç Klinik Organizasyonu”na Katılarak Altın Kupa Aldı
Ktös, Dürüst’ün Mehkeme Tarafından Öğretmenlere Hakaretten Suçlu Bulunduğunu Açıkladı
Ktös, Dürüst’ün Mehkeme Tarafından Öğretmenlere Hakaretten Suçlu Bulunduğunu Açıkladı
Girne’de 0-15 Yaş Arası Çocuklar İçin Ağız Ve Diş Tarama Çalışması Başlatıldı
Girne’de 0-15 Yaş Arası Çocuklar İçin Ağız Ve Diş Tarama Çalışması Başlatıldı
4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek
4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek
Çakıcı:” Tarım Bakanlığı İle Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiriciler Birliği Arasındaki Anlaşma Yetersiz Ve Sorunu Çözmekten Uzak”
Çakıcı:” Tarım Bakanlığı İle Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiriciler Birliği Arasındaki Anlaşma Yetersiz Ve Sorunu Çözmekten Uzak”
Ydp Genel Başkanı Arıklı: “Hükümet Ekonomik Krizi Aşma Konusunda Sınıfta Kaldı”
Ydp Genel Başkanı Arıklı: “Hükümet Ekonomik Krizi Aşma Konusunda Sınıfta Kaldı”
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 35 Yaşında...
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 35 Yaşında...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim