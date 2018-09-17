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Çevre Koruma Dairesi'nin Haftalık Denetim Raporu: Denetlenen 232 Yerden10’una İhbar, 4’üne Ceza...

DENETİMLER ARTIK HAFTALIK OLARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Çevre Koruma Dairesi'nin Haftalık Denetim Raporu: Denetlenen 232 Yerden10’una İhbar, 4’üne Ceza...

DENETİMLER ARTIK HAFTALIK OLARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:14
Çevre Koruma Dairesi'nin Haftalık Denetim Raporu: Denetlenen 232 Yerden10’una İhbar, 4’üne Ceza...

DENETİMLER ARTIK HAFTALIK OLARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde, 10 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 4 kişi veya kuruma ise ceza kesti.

Çevre Koruma Dairesi, 10-16 Eylül tarihlerini kapsayan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. 

Daire bir haftalık süre zarfında 232 yeri denetledi. 

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve hava kalitesi (egzoz emisyon) denetimlerinde Lefkoşa’da 58, Mağusa-İskele’de 76, Girne’de 38, Güzelyurt-Lefke’de 60 yer denetlenirken,10 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 4 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.
 
Çevre Koruma Dairesi tarafından tüm bölgelerde yapılan denetimler, farkındalığı artırması amacıyla artık her hafta kamuoyuyla paylaşılacak. 


OKUL ÇANTASI DAĞITIMINA YARIN BAŞLANIYOR
Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere “okul etkinlik çantası” dağıtımı yarın başlıyor.


Mağusa’da Şehit Zeki Salih İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Mustafa Kurtuluş İlkokulu’ndaki çanta dağıtımına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

Son Güncelleme: 17.09.2018 15:48
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