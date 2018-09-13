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Çevre Koruma Dairesi, Geçen Ay 159 İşyerini Denetledi, 23 Ceza Kesti
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Çevre Koruma Dairesi, Geçen Ay 159 İşyerini Denetledi, 23 Ceza Kesti

Çevre Koruma Dairesi, Geçen Ay 159 İşyerini Denetledi, 23 Ceza Kesti

13 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Çevre Koruma Dairesi, Geçen Ay 159 İşyerini Denetledi, 23 Ceza Kesti

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ, AĞUSTOS AYI DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI

ATAOĞLU: “ÜLKE TURİZMİNDEKİ İYİ ALGI, TEMİZ BİR ÇEVRE İLE MÜMKÜN”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Ağustos ayı denetim raporunu açıkladı. Daire, Ağustos ayında159 işyerini denetledi.
Ses kirliliği, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve egzoz emisyon denetimlerinde 26 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken, 23 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin denetimlerinin ada genelinde yoğun bir şekilde devam ettiğini, denetimler sonucunda gerek işyerlerine, gerekse kişilere cezalar kesildiğini ifade etti.
Çevre Koruma Dairesi’nin her ilçede şubesi olduğuna da değinen Ataoğlu, Alo 123 Çevre şikâyet hattına gelen şikayetlerin anında bölgelere aktarıldığını ve ilgili şube personellerinin olaya müdahale ettiğini belirtti.
Şubeler arasında her hafta rotasyona gidildiğini de açıklayan Ataoğlu, örneğin Girne şubesinde çalışan personelin yapılan rotasyon ile Lefkoşa’da veya diğer ilçelerde görevlendirildiğini de söyleyerek, rotasyonun önemine vurgu yaptı.
Şubelerin aynı işyerlerini denetlememesi için bu yöntemi tercih ettiklerini söyleyen Ataoğlu, şubeler arası rotasyonun sürekli devam edeceğini de kaydetti.
Ülke turizmindeki iyi algının güzel bir çevre ile mümkün olabileceğini dile getiren Ataoğlu, kirli bir çevrenin turizmi olumsuz yönde etkilediğini, yurt dışından gelen turist için kötü bir izlenim yarattığını belirtti.
Ataoğlu, çevre bilincinin ceza kesme ile kazanılmadığına da değinerek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile başlattıkları çalışma sonucunda okullarda çevre dersinin konulduğunu, böylelikle küçük yaştan çevre bilincinin oluşacağını söyledi.
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 14:12
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