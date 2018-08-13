Çevre Koruma Dairesi Altınkum sahilinde biriken çöpleri temizledi

BAKAN ATAOĞLU: “TEMİZ OLARAK BIRAKTIĞIMIZ ALANLARIN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN KORUNARAK TEMİZ BIRAKILMASINI İSTİYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, halkın ve turistlerin daha temiz ve daha sağlıklı ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Altınkum sahilinde biriken çöpleri temizledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Altınkum sahil şeridini boydan boya temizleyen ekipler, Özel Çevre Koruma bölgesi kriterlerini içeren broşürleri deTürkçe ve İngilizce olarak halka dağıtarak, uyulması gereken kuralların duyurusunu yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikrki Ataoğlu, vatandaşların bundan sonra daha dikkatli olmalarını isteyerek, çöplerin mutlak suretle çöp konteynerlerine atmalarını istedi.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak bir açıklama yapan Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Halkımıza ve tatilcilerimize en iyi hizmeti sunmak, yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla, sorumluluk alanımızda olsun veya olmasın bölge ayırımı yapmadan her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Sahillerimizin temizliği ve bakımı gibi tüm yetkinin yerel yönetimler uhdesinde olmasına rağmen, Altınkum sahilinde biriken ve kirlilik yaratan, çöp ve çevre temizliği çalışmalarını gerçekleştirdik. Şu an temizlenmiş haliyle yeni bir sahil şeridi görüyoruz. Ancak bir hafta önce el arabasından, ağaç parçacıklarına kadar aklınıza ne geliyorsa burada mevcuttu. Bizler buranın temizlenmesi için bir emek sarf ediyoruz. Ekiplerimiz sahil şeridinin eski temiz görünümüne kavuşması için hiç durmadan aralıksız çalıştılar. Bizlerin temiz olarak bıraktığı alanların vatandaşlarımız tarafından korunarak temiz bırakılmasını istiyoruz”

Çevre Koruma Dairesi tarafından sabah 07.00 – 24.00 saatleri arasında sahil boyunca denetim gerçekleştiren ekiplerin bulunduğunu, bölgede Türkçe ve ingilizce el broşürleri dağıtıldığını kaydeden Ataoğlu, “ Kirlilik anlamında ne varsa ne yazık ki sahillerimizde mevcut. Bu görüntü bizleri çok üzdüğü gibi çevreye karşı ne kadar duyarlı olduğumuzu bizlere göstermektedir. Bu durumu kurumlar değil, vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasıyla çözebiliriz. Daha temiz bir yaşam ve çevre için el ele verelim, çevremizi temiz tutalım." İfadelerini kullandı.

