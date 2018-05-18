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Çevre konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı!

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin düzenlediği “Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında Başarı Ödülleri Başar Taşlı, Yıltan Taşcı ve Nazım Kaşot’un oldu.  

Çevre konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı!

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin düzenlediği “Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında Başarı Ödülleri Başar Taşlı, Yıltan Taşcı ve Nazım Kaşot’un oldu.  

18 Mayıs 2018 Cuma 16:05
Çevre konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı!

ÇEVREKONULU FOTOĞRAF YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin düzenlediği “Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında Başarı Ödülleri Başar Taşlı, Yıltan Taşcı ve Nazım Kaşot’un oldu.

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nden verilen bilgiye göre, fotoğraf sanatçıları Buket Özatay, Mustafa Evirgen ve Hasan Bağlar’dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, tek kategoride gerçekleşen “çevre” konulu fotoğraf yarışmasının Birincilik Ödülü “No Breathe” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı, İkinclik Ödülü “Tek Yeşil Nokta” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşcı, Üçüncülük Ödülü “Yılanın Feryadı” isimli fotoğrafıyla Nazım Kaşot’un oldu.

 

Ayrıca, “Tahribat” isimli fotoğrafıyla Hüseyin Çekirdek Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Ödülüne, “Kum Prensesi” isimli fotoğrafıyla Süleyman Kaplan ise Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

 

Çevre Koruma Dairesi ve Jüri kararı ile ayrıca ek olarak “Kızıl Su” isimli fotoğrafı ile Tevfik Ulual’a Çevre Koruma Dairesi Özel Ödülü ve “Zehirleniyoruz” isimli fotoğrafı ile Başar Taşlı’ya Mansiyon Ödülü verildi.

 

Seçici kurulun toplam 231 fotoğraf arasından yaptığı seçmeler neticesinde, 21 katılımcının 51 adet eseri sergilemeye değer bulundu.

 

ÖDÜLLER...

 

Ödüller 5 Haziran saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda yapılacak sergi açılışında sahiplerine verilecek.

 

Sergi, 5-8 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

 

Birinci olan fotoğrafçıya 3000 TL, ikinci olan fotoğrafçıya 2000 TL, üçüncü gelen fotoğrafçıya 1000 TL para ödülü verilecek.

 

Ayrıca Turizm ve Çevre Bakanlığı, Jüri Özel Ödülü ve Çevre Koruma Dairesi Özel Ödülünü kazanan fotoğrafçılara Kaya Artemis Otelden iki gece iki kişilik konaklama ödülü verilecek.

 

Mansiyon ödülü olan fotoğrafçıya ise plaket verilecek. “Çevre” fotoğraf yarışması sergisinde eserleri sergilenecek tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecek.

 

Yarışmada eserleri sergilenecek fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle sıralandı:

 

1-    (Birincilik Ödülü), Başar Taşlı, “No Breathe”

2-    (İkincilik Ödülü), Yıltan Taşcı, “Tek Yeşil Nokta”

3-    (Üçüncülük Ödülü), Nazım Kaşot, “Yılanın Feryadı”

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4-    Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Ödülü, Hüseyin Çekirdek, “Tahribat”

5-    Jüri Özel Ödülü, Süleyman Kaplan, “Kum Prensesi”

6-    Çevre Koruma Dairesi Özel Ödülü, Tevfik Ulual, “Kızıl Su”

7-    Mansiyon, Başar Taşlı, “Zehirleniyoruz”

 

Ödüllere ek olarak sergileme alan fotoğrafçılar ve eser sayıları aşağıdaki gibidir:

 

1-    Aslı Elder, 1 adet sergileme

2-    Ayşe Gökyiğit, 2 adet sergileme

3-    Başar Taşlı, 2 adet sergileme

4-    Burak Ali Çiçek, 1 adet sergileme

5-    Dolgun Dalgıçoğlu, 2 adet sergileme

6-    Erkan Çelikeri, 3 adet sergileme

7-    Fergün Ulual, 1 adet sergileme

8-    Gülnur Tokay, 1 adet sergileme

9-    Hasan Karlıtaş, 1 adet sergileme

10- Hüseyin Çekirdeki 2 adet sergileme

11- İnci Oran, 1 adet sergileme

12- Kemal Atay, 2 adet sergileme

13- Kornelia Pogel Sonsal, 1 adet sergileme

14- Mehmet Gökyiğit, 5 adet sergileme

15- Niyazi Türkseven, 3 adet sergileme

16- Saydam Soy, 2 adet sergileme

17- Süleyman Kaplan, 3 adet sergileme

18- Tevfik Ulual, 4 adet sergileme

19- Türkay Teralı, 1 adet sergileme

20- Veysi Canateş, 1 adet sergileme

21- Yıltan Taşcı, 5 adet sergileme

Anahtar Kelimeler:
TurizmçevreKonuluFotoğrafYarışması
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