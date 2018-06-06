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“Çevre” Konulu Fotoğraf Yarışması Sergisi Lefkoşa AKM'de!

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “NO BREATHE” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA BAŞAR TAŞLI, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ “TEK YEŞİL NOKTA” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA YILTAN TAŞCI, ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ “YILANIN FERYADI” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA NAZIM KAŞOT’UN OLDU

“Çevre” Konulu Fotoğraf Yarışması Sergisi Lefkoşa AKM'de!

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “NO BREATHE” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA BAŞAR TAŞLI, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ “TEK YEŞİL NOKTA” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA YILTAN TAŞCI, ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ “YILANIN FERYADI” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA NAZIM KAŞOT’UN OLDU

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
“Çevre” Konulu Fotoğraf Yarışması Sergisi Lefkoşa AKM'de!

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “NO BREATHE” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA BAŞAR TAŞLI, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ “TEK YEŞİL NOKTA” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA YILTAN TAŞCI, ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ “YILANIN FERYADI” İSİMLİ FOTOĞRAFIYLA NAZIM KAŞOT’UN OLDU

SERGİ CUMA GÜNÜNE KADAR AKM’DE GEZİLEBİLECEK

 Çevre Koruma Dairesi’nin düzenlediği “Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı sergi, dün akşam izlenime açıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan serginin açılışını Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür Fuat Azimli ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan yaparken, Başbakan Tufan Erhürman ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu sergiyi birlikte gezdiler.

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Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

BİRİNCİLİK “NO BREATHE”İN

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Buket Özatay, Mustafa Evirgen ve Hasan Bağlar’dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, tek kategoride düzenlenen “çevre” konulu fotoğraf yarışmada birincilik ödülü “No Breathe” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı, ikincilik ödülü “Tek Yeşil Nokta” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşcı, üçüncülük ödülü “Yılanın Feryadı” isimli fotoğrafıyla Nazım Kaşot’un oldu.

Ayrıca, “Tahribat” isimli fotoğrafıyla Hüseyin Çekirdek, Turizm ve Çevre Bakanlığı özel ödülüne, “Kum Prensesi” isimli fotoğrafıyla Süleyman Kaplan ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Çevre Koruma Dairesi ve jüri kararıyla ayrıca ek olarak “Kızıl Su” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual, Çevre Koruma Dairesi özel ödülü ve “Zehirleniyoruz” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı, mansiyon ödülüne layık görüldü.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 15:30
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