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ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?

ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?

ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?

ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?

19 Aralık 2017 Salı 20:24
ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?
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ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM ?

3 aydır yapılan yayınlarla dikkat çekilen çevre felaketi tüm ikazlara rağmen müdahale edilmediği için sonuca ulaştırıldı ve orman alanı içerisinde stabilize otopark oluşturuldu.

ABDULLAH AKTOLGALI KİMİ KORUYOR ?

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, yapılan tüm ikazlara rağmen kendisine yakınlığı olduğu ileri sürülen ve korumasına aldığı kişilerce yapılan, doğa tahribatına ses çıkarmayarak çevre katillerinin amacına ulaşmasına çanak tuttu.

Yapılan yayınlar üzerine DP Milletvekili Adayı olan Çevre Dairesi müdürü Abdullah Aktolgalı, 20-25 kamyon stabilizenin kimin tarafından döküldüğünü dairesinin tespit edemediğini ve Kaymakamlığın tespit etmesi için kaymakamlığa yazı yazdığını söyledi.

Aylarca süren yayınlara karşı duyarsızlık örneği göstererek gölet alanına dolgu yapılarak stabilize yol malzemesi ile düzeltilerek otopark yapılmasına sebep olan Çevre Dairesi Müdürü ve Demokrat Parti Milletvekili adayı Abdullah Aktolgalı, çevreye zarar verenleri tesbit edemediğini açıkladı.

MİLLETVEKİLİ OLUP NE YAPACAKLAR

Haspolat gibi bir yerde 20-25 kamyon malzemeyi tespit edemeyen bir daire müdürü olarak kayda değer hiçbir başarıya imza atamayan Abdullah Aktolgalı'nın , Milletvekili olması halinde ne yapacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kıbrıs Manşet olarak konuyu sıkı takibe alıyoruz ve çevre tahribatına son verilene kadar mücadele edeceğiz. Bu konuyla ilgili daha sık yayın yapmaya devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 19.12.2017 21:34
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