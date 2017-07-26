Çevre Dairesi, İskele Ve Gazimağusa’da Otel Ve Toplu Konut Projesiyle İlgili Çed Bilgilendirme Toplantısı Yapılacağını Duyurdu

Çevre Koruma Dairesi, İskele Ötüken’de otel, Gazimağusa’da apartman tipi toplu konut projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü kapsamında halkı bilgilendirme, görüş ve öneri alma toplantısı yapılacağını duyurdu.

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ötüken’de DMG Yatırım Şti. Ltd.’e ait Pafta/Harita XXIV/3W ve 23+24/1+89/1/2, 21/1, 21/2(Hali), 22/1 ve 26/1/1 nolu parsellerde turistik tesis projesi (Long Beach Resort Otel) ile ilgili toplantı yarın saat 10.00’da Aygün’de Musanın Kahvesi’nde gerçekleştirilecek.

Gazimağusa’da Northerland Construction Ltd.’e ait Pafta/Harita XXX.III/3 E1E2 ve 2695 nolu parselde apartman tipi toplu konut projesi ile ilgili toplantı ise yarın saat 14.00’te Sakarya’daki Mağusa Gelişim Akademisi’nde yapılacak.

Her iki projenin taslak ÇED raporuna http://www.cevrekorumadairesi.org/ced/tr-index.php adresinden veya Çevre Koruma Dairesi’nden ulaşmak mümkün.

Taslak ÇED raporu ile ilgili görüşler, en geç toplantı tarihinden sonraki 3 gün içerisinde Çevre Koruma Dairesi’ne yazılı olarak iletilebilecek.