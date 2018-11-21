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Çevre Dairesi: “Eşek, avcılar tarafından vurularak öldürüldü”

Çevre Dairesi: “Eşek, avcılar tarafından vurularak öldürüldü”

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:12
Çevre Dairesi: “Eşek, avcılar tarafından vurularak öldürüldü”
ÇEVRE DAİRESİ HAFTA SONU KARPAZ’DA ÖLÜ BULUNAN HÜR EŞEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

“EŞEK, AVCILAR TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ”


Çevre Koruma Dairesi hafta sonu Karpaz’da ölü bulunan hür eşeğin zehirlenme sonucu ölmediğini, avcılar tarafından vurularak  öldürüldüğünü açıkladı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı yaptığı yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada Karpaz bölgesindeki eşeklerin  zehirlendiği yönündeki iddialara yanıt vererek  zehirlenme gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Aktolgalı, hafta sonu bölgede avlanan avcı veya avcılar tarafından bir eşeğin vurulduğunu ifade ederek, polis soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Çevre Koruma Dairesi’nin Karpaz bölgesinde 15 personelinin bulunduğunu dile getiren Aktolgalı, bölgede eşeklerin zehirlenerek öldürüldüğünün doğru olmadığını kaydetti.

Üzücü olayın, koruma alanı dışında ava açık bölgede yaşandığına değinen Aktolgalı, bariyerli bölge dışında yaşanan olay sonrasında Veteriner Dairesi hekimlerinin polis gözetiminde otopsi yaptığını ve otopsi sonucunda eşeğin avcılar tarafından vurulduğunun anlaşıldığını söyledi.

İddia edildiği gibi bölgede 100 adet eşeğin bulunmadığına da değinen Aktolgalı, Ziyamet’ten, Dipkarpaz’a kadar 2 bin adet eşek bulunduğunu, eşeklere sadece Çevre Koruma Dairesi’nin değil, tüm vatandaşların sahip çıkıp koruması gerektiğini de belirtti.

Olayın  fail ya da faillerinin  tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü  söyleyen Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi olarak yasanın öngördüğü cezai işlemlerin anında başlatılacağını vurguladı.   

ÜCRETLİ POŞET İÇİN  KAVŞAKLARDA BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR DAĞITILACAK

Öte yandan Çevre Koruma Dairesi, 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren market poşetlerinin ücretli olması ile ilgili bilgilendirici broşür  dağıtacak.

Yarın sabah tüm ilçelerde  belirlenen kavşaklarda ve market önlerinde konu ile bilgilendirici broşürler dağıtılacak. 

 


Son Güncelleme: 21.11.2018 17:54
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