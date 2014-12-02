Çevre Bakanlığı'nda Sivil Toplum Örgütleriyle Toplantı

DİNÇYÜREK: “ÇEVREYLE İLGİLİ BİRÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR. BU ÇALIŞMALARLA ORTAYA ÇIKACAK GÜÇ BİRLEŞTİRİLEBİLİR”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, çevreyle ilgili konularda birçok sivil toplum örgütünün önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, bu çalışmalarla ortaya çıkacak gücün birleştirilebileceğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileriyle Bakanlık’ta toplantı yaparak görüşlerini aldı, ortak yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, toplantının başında yaptığı konuşmada, Bakanlığa geldiği günden itibaren bu yolu sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüyeceğini dile getirdiğini ifade ederek, bugüne kadar temas kurma imkanı bulduğu örgütlere de bu mesajı ilettiğini anlattı.

Çevre konusunda Bakanlığın politikalar oluştururken mutlaka sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini dikkate alacağını vurgulayan Dinçyürek, yapacakları çalışmalarda katılımcılık zihniyetini uygulama düşüncesinde olduklarını belirtti.

Dinçyürek, "Sizlerin de fikirlerini alarak bundan sonra yürüyeceğimiz yolun ortak çizgilerini belirleyip tüm paydaşlarımızın görüşlerini masaya yatırmak arzusundayız. Sizlerle beraber oluşturacağımız yol haritasında, yapacağımız icraat ve atacağımız adımlarda hem sizlerin görüşlerini, hem de katkılarını hedeflemekteyim” dedi.

Sivil toplumun gücünün birleştirilmesiyle daha büyük bir güç oluşturulabileceğini dile getiren Dinçyürek, her kuruluşun kendi bünyesinde bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalar bulunduğunu, ülkenin geleceği için bu çalışmaları ortak paydada bütünleştirmenin önem taşıdığını kaydetti.

"TAM BİR UYUM VE FİKİR BİRLİĞİ VAR, BU BİR KAZANIMDIR"

Dinçyürek yaklaşık 2.5 saat süren toplantı sonrasında da bir değerlendirme yaptı ve ilkesel önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Dinçyürek bundan sonraki süreçte çevre örgütleriyle periyodik olarak bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardıklarını dile getirdi ve yapılan çalışmanın kurumsallaşması adına adımlar attıklarını belirtti.

Dinçyürek şöyle konuştu:

“Bir sekreterya oluşturup, iletişimimizi daha hızlı yaparak herkesin fikrinin diğer bir paydaş tarafından bilinerek ortak tartışma zemini yaratılması ve bu tartışma zemininden ortak fikirler çıkmasının sağlanması adına bir zemin hazırlayacağız. Toplantıda birçok spesifik konuyu ele aldık ama bence en önemli kazanımımız beraber yürüyerek ortak politikaların oluşması fikridir. Gördüğüm kadarıyla tam bir uyum ve fikir birliği var. Bu bizim için kazanımdır. Katkı koyan herkese teşekkür ederim."

SAHİR: “HERKES AYNI GEMİDE”

Toplantı sonrası sivil toplum örgütlerini temsilen bazı katılımcılar da söz aldı. İlk sözü alan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, çevre konusunda herkesin aynı gemide olduğunu belirterek hiç kimsenin başka bir yerde olduğunu düşünerek hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Çevre ile ilgili örgütlerin bu bakış açısıyla toplantıda olmaktan onur duyduğunu ifade eden Sahir, bu çalışmaların belirli bir proje dahilinde takvimlendirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

ÖREK:"KARŞILIKLI İYİ NİYET GÖRDÜK"

Çevre Koruma Vakfı adına konuşan Ahmet Savaş Örek de konuşmasında toplantıda karşılıklı olarak iyi niyetle iş yapma arzusu gördüklerini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Örek, her ay bir araya gelinecek olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Örek, "Bütün hayatımızı etkileyen çevresel konuların devlet ve çevre örgütlerinin birlikteliği ile ileriye götürülmesi çok önemlidir" dedi.

Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olan Ülkesel Fiziki Plan hakkında Bakan Dinçyürek'in çevre örgütlerinin de görüşünü alarak bu görüşleri Bakanlar Kurulu’na götürmeyi amaçladığını söyleyen Örek, bunun çok önemli bir adım olduğunu düşündüklerini belirtti.

AYDENİZ:"BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETMEK ÖNEMLİ"

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz ise konuşmasında çevreyle ilgili konularda Bakanlığın sivil toplum örgütleriyle birlikte çözümler üretmesinin son derece önemli olduğunu söyleyerek ülkede var olan çevre sorunlarını sıraladı ve bu sorunları önem sırasına göre başlayarak işbirliği içinde çözmek istediklerini kaydetti.

Aydeniz, yürütülecek ortak çalışmalar için Bakan Dinçyürek'e teşekkür etti.

Müsteşar Bülent Arkın ve Bakanlığa bağlı bazı daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya; Biyologlar Derneği, Çevre Platformu, Çevre Koruma Vakfı, Yeşil Barış Hareketi, Çevre Mühendisleri Odası, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Tabipler Birliği, Erozyonla Mücadele Vakfı, Taş Ocakları Vakfı, Kuşları Koruma Derneği, Kamlumbağaları Koruma Derneği, Aydınlık Yarınlar Hareketi, Yeşil Mağusa Derneği, Maden Mühendisleri Odası, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Orman Mühendisleri Odası, Karpaz Milli Parkını Koruma İnisiyatifi, Uluslararası Kalkınma Birliği ve Şehir Plancıları Odası'ndan başkan ya da temsilciler katıldı.