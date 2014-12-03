Çevre Bakanı Dinçyürek Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyetini Kabul Etti

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'de bulunan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce teknik heyetler ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ziyaret ettiklerini anımsatarak, bu ziyarette çevreyle ilgili iki bakanlık arasından geçmişten gelen çalışmaları gözden geçirdiklerini ve ileriye yönelik ortak yapılabilecek işbirliği programları ve imzalanacak protokollerle ilgili bir zemin oluşturduklarını anlattı.

Kısa süre içerisinde bu görüşmelerin bir neticesi olarak Türkiye'deki bakanlıktan bir heyetin KKTC'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Dinçyürek, iki teknik heyetin çalışmaları sonucunda Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında “çevre” konularında bir çalışma programı ortaya çıkacağını söyledi.

Dinçyürek, bunun haricinde bir taslak çalışmaları olduğunu, bu çalışmanın da Türkiye ile KKTC arasında “çevre” alanında gerçekleşecek bir mutabakat zaptı olduğunu ifade etti, ileriye dönük verimli ve sağlam adımların atılacağı bir çalışma gerçekleşmesini arzuladıklarını belirtti.

Heyet adına konuşan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu da, Türkiye Çevre Bakanı İdris Güllüce'nin selamlarını getirdiğini belirterek, KKTC'de bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Zorluoğlu, KKTC'deki temaslarının büyük bölümünde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalar gerçekleştireceklerini, bunun yanısıra İçişleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları ile de temalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu süreç içerisinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yapacakları görüşmelerde halihazırda iki bakanlık arasında var olan işbirliği ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Zorluoğlu, bunun yanında 2004 yılında çevre konusunda bakanlıklar arasında imzalanan anlaşmanın yeniden revize edilmesi ile ilgili mutabakat zaptı taslağını oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Zorluoğlu, bu mutabakat taslağının uygulanmasını sağlayacak çalışma programı taslağını da karşılıklı imzaya hazır hale getirmek istediklerini ifade ederek, karşılıklı işbirliklerinde öncelikli alanların hangi konular olması konusunda da fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelen konuk heyette, Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, İller Bankası Genel Müdürü Turgut Dedeoğlu ile Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından diğer üst düzey yetkililer yer alıyor.

Kabulde Bakan Dinçyürek’e Müsteşar Bülent Arkın, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoğluları ve Özel Kalem Müdürü Aşkın Doygunel eşlik etti.

Kabulün ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.