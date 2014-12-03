Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Çevre Bakanı Dinçyürek Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyetini Kabul Etti

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'de bulunan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetini kabul etti.

Çevre Bakanı Dinçyürek Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyetini Kabul Etti

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'de bulunan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetini kabul etti.

03 Aralık 2014 Çarşamba 12:28
Çevre Bakanı Dinçyürek Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyetini Kabul Etti
banner238

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'de bulunan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce teknik heyetler ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ziyaret ettiklerini anımsatarak, bu ziyarette çevreyle ilgili iki bakanlık arasından geçmişten gelen çalışmaları gözden geçirdiklerini ve ileriye yönelik ortak yapılabilecek işbirliği programları ve imzalanacak protokollerle ilgili bir zemin oluşturduklarını anlattı.

Kısa süre içerisinde bu görüşmelerin bir neticesi olarak Türkiye'deki bakanlıktan bir heyetin KKTC'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Dinçyürek, iki teknik heyetin çalışmaları sonucunda Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında “çevre” konularında bir çalışma programı ortaya çıkacağını söyledi.

Dinçyürek, bunun haricinde bir taslak çalışmaları olduğunu, bu çalışmanın da Türkiye ile KKTC arasında “çevre” alanında gerçekleşecek bir mutabakat zaptı olduğunu ifade etti, ileriye dönük verimli ve sağlam adımların atılacağı bir çalışma gerçekleşmesini arzuladıklarını belirtti.

Heyet adına konuşan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu da, Türkiye Çevre Bakanı İdris Güllüce'nin selamlarını getirdiğini belirterek, KKTC'de bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Zorluoğlu, KKTC'deki temaslarının büyük bölümünde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalar gerçekleştireceklerini, bunun yanısıra İçişleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları ile de temalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu süreç içerisinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yapacakları görüşmelerde halihazırda iki bakanlık arasında var olan işbirliği ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Zorluoğlu, bunun yanında 2004 yılında çevre konusunda bakanlıklar arasında imzalanan anlaşmanın yeniden revize edilmesi ile ilgili mutabakat zaptı taslağını oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Zorluoğlu, bu mutabakat taslağının uygulanmasını sağlayacak çalışma programı taslağını da karşılıklı imzaya hazır hale getirmek istediklerini ifade ederek, karşılıklı işbirliklerinde öncelikli alanların hangi konular olması konusunda da fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelen konuk heyette, Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, İller Bankası Genel Müdürü Turgut Dedeoğlu ile Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından diğer üst düzey yetkililer yer alıyor.

Kabulde Bakan Dinçyürek’e Müsteşar Bülent Arkın, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoğluları ve Özel Kalem Müdürü Aşkın Doygunel eşlik etti.

Kabulün ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Çevre Bakanı Dinçyürek Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyetini Kabul EttiKıbrıs ManşetDoğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim