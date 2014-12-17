Çevre Bakanı Dinçyürek EİT Çevre Bakanları Toplantısı’nda...

“SU PROJESİ KKTC İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye’den KKTC’ye gerçekleştirilecek Su Temin Projesi’nin Kıbrıs Türkü için önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Bakan Dinçyürek su projesinin altyapı çalışmalarının yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini, bunun yanı sıra suyun yönetimi ile ilgili çalışmaları da devam ettirdiklerini kaydetti.

Dinçyürek, yaklaşık 80 kilometrelik deniz geçiş mesafesinin dünyada bir ilk oluşu ve bu geçiş sırasında kullanılacak teknolojinin projeyi dünya çapında önemli kıldığını söyledi.

Dinçyürek, “Türkiye’den ülkemize su taşıyacak Su Temin Projesi’nin başarıyla tamamlanmasının ardından dünyada su taşımacılığında önemli bir kilometre taşı aşılmış olacaktır” dedi.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) İstanbul’da düzenlenen 5. Çevre Bakanları Toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

SU YÖNETİMİ

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek konuşmasında, ülkede yaşanan su sorunlarının aşılabilmesi için yoğun bir çaba sarf etmekte olduklarını, su konusuna ilişkin hem yasal hem de teknik çalışmalar yürüttüklerini , etkin bir su yönetimi yasasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Dinçyürek "Amacımız, içme, sulama ve kullanma suyu ile ilgili konuları kapsayan, paydaş kurumların görev, yetki ve sorumluluk alan ve sınırlarını belirleyen, mevcut ve alternatif su kaynaklarının kullanımı ile ilgili hususları belirleyen, birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımını düzenleyen, AB müktesebatı ile uyumlu güncel ve etkin, bir su yasasının oluşturulmasıdır" dedi.

ÇEVRE

Çevre sorunlarının tüm dünyayı tehdit eden bir hal almaya başladığını vurgulayan Dinçyürek, KKTC'nin küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen, çevre konusunda birçok sorunla mücadele ettiğini, Bakanlık olarak amaçlarının sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde faaliyet göstermek olduğunu belirtti. Dinçyürek, şöyle devam etti:

"Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere iklim değişikliği ile mücadelede ülke olarak çok yol kat etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, ülkemizde bulunan elektrik santrallerinin yakıt kullanımı ve bacalarından çıkan emisyonların kontrolü konularında bakanlığa geldiğim günden itibaren çok yol aldığımıza inanmaktayım. Bu konuda yapacak çok daha fazla işimiz var, hedefimiz dünya standartlarını yakalamaktır.”

ÇEVRE YASASI

KKTC'de, çevre mevzuatının yeniden düzenlenmesi çalışmalarının tamamlamak üzere olduğunu belirten Dinçyürek, konuyla ilgili şunları aktardı:

"Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan ve ülkemizde ilk çerçeve yasa olma niteliğindeki “Çevre Yasası” 12 MaFrt 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çevre yasası, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi, kentsel atık su yönetimi, deniz kirliliği kontrolü, hava kalitesi yönetimi, sanayi kirliliğinin kontrolü, iklim değişikliği ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevresel değerlendirme, çevresel gürültü yönetimi, çevresel estetik, çevre ile ilgili bilgiler ve de çevre eğitimi, denetimi ve yaptırımı alanlarını kapsamaktadır. Yasa çerçevesinde hazırlanması öngörülen ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir."

Dinçyürek, KKTC ve Akdeniz bölgesi için oldukça önemli olan çevre sorunları ile mücadele konusunda, EİT üyesi ülkelerin tecrübelerinden yararlanmaya ve iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

KIBRIS SORUNU

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının beklentisinin 50 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs sorununun hakkaniyete dayalı bir çözümle nihayetlendirilmesi ve dünyada hak ettiği yeri alması olduğunu kaydetti.

Bakan Dinçyürek toplantı çerçevesinde bazı üye ülkelerin bakan ve temsilcileri ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. 10 ülkenin bakan veya bakan yardımcısı düzeyinde katılım olan toplantıdan önce yüksek düzeyli müdürler toplantısı da gerçekleştirildi.

Bu toplantıda, KKTC'yi temsilen Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel ile Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoğluları yer aldı.