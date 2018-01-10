"ÇETİN SADELİN'NİN ALDIĞI OY SİYASETİN UTANCIDIR!"

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bağımsız olarak seçime giren ve küçümsenmeyecek bir oy alan Çetin Sadeli konusunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımsız aday Çetin Sadeli'ni aldığı oy oranı ile herkesin dalga geçtiğini fakan bu durumun siyasetin utancı olduğuna değinen Harmancı, bu durumun hem sosyolojik açıdan hem de siyasal açıdan derinlemesine irdelenmesi gerektiğini yazdı.

Mehmet Harmancı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum şöyle:

“Herkes dalgasını geçiyor tiye alıyor ama, Çetin Sadeli konusu hem sosyolojik açıdan hem de siyasal açıdan derinlemesine irdelenmelidir.

Çetin Sadeli'nin aldığı oy siyasetin utancıdır, Kıbrıs Türk Federe Devletinden itibaren kurulmuş düzene bu düzene yol verenlere bu sistemi yenmeyi başaramayan temizlere, temizleyemeyip düzene yama olanlara ithaf edilmiş bir sonuçtur.

Sosyolojik açıdan da artık umutsuzluğun, böyle geldi böyle giderin toplum tarafından da azımsanmayacak oranda kanıksanmasıdır.

Bunu yenmenin yolu var mıdır ? Hala vardır.

Bir nevi kamikaze hükümeti...

Kendi ölümünü de göze alarak her türlü yolsuzluğu arsızlığı haksız nemalanmaya karşı hesap sormayı göze alabilecek bir yapıyı oluşturabilmek...

Bir de aç kalırız ama bunları yaparız denilebilmelidir.”