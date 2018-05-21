Çetin Sadeli rekora koşuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli'ye halktan büyük destek geliyor. Seçim ziyaretleri kapsamında gittiği yerlerde vatandaşların büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Çetin Sadeli'ye sosyal medyada da büyük destek yağıyor. Ziya Emir Group sponsorluğunda hazırlanan seçim aracıyla fotoğraf çektirip sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden paylaşım yapan Çetin Sadeli'nin paylaşımı 8 saatte 742 beğeni alarak kırılması güç bir rekora imza attı. Vatandaşlar Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli'nin fotoğraflarını beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak Sadeli'ye destek beyan ediyorlar. Kıbrıs Manşet'e konuşan siyasi gözlemciler 2018 yerel seçimlerinin sürprizini Çetin Sadeli'nin yapacağını belirttiler.
21 Mayıs 2018 Pazartesi 23:08