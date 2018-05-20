Çetin Sadeli Gorkma dedi

Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor.

Gece gündüz demeden seçim ziyaretleri yapan Çetin Sadeli haftasonu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastanede yatan vatandaşların dertlerini dinleyerek acil şifalar diledi. Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak seçilmesi halinde neler yapacağını da anlatan Çetin Sadeli, en önemli vaadinin hep birlikte yöneteceğiz olduğunu söyledi. Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli önümüzdeki günlerde Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla da biraraya gelerek sürpriz projelerini açıklayacağını söyledi.