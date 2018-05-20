Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
Şüpheli hareketleri ele verdi
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
25 yaşında hayatını kaybetti
25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner256

Çetin Sadeli Gorkma dedi

​​​​​​​Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor.

Çetin Sadeli Gorkma dedi

​​​​​​​Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 18:20
Çetin Sadeli Gorkma dedi

Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor.

banner277

Gece gündüz demeden seçim ziyaretleri yapan Çetin Sadeli haftasonu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastanede yatan vatandaşların dertlerini dinleyerek acil şifalar diledi. Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak seçilmesi halinde neler yapacağını da anlatan Çetin Sadeli, en önemli vaadinin hep birlikte yöneteceğiz olduğunu söyledi. Bağımsız Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Çetin Sadeli önümüzdeki günlerde Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla da biraraya gelerek sürpriz projelerini açıklayacağını söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal T yılın başarılıları ödül gecesi yarın akşam
Kanal T yılın başarılıları ödül gecesi yarın akşam
GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik konseri
GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik konseri
GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesine katkı
GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesine katkı
Tüketiciler Derneği, Başbakan’ı göreve çağırdı
Tüketiciler Derneği, Başbakan’ı göreve çağırdı
Atatürkçü Yaşam Derneği, Yurttaşlık Yasası’nın Netleştirilmesi Gerektiğini Savundu!
Atatürkçü Yaşam Derneği, Yurttaşlık Yasası’nın Netleştirilmesi Gerektiğini Savundu!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Tören Ve Etkinliklerle Kutlandı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Tören Ve Etkinliklerle Kutlandı
Özuğurlu’nun Ölüm Nedeni Kalp Krizi!
Özuğurlu’nun Ölüm Nedeni Kalp Krizi!
Maliye Bakanı Denktaş’a Anjiyo Yapıldı...
Maliye Bakanı Denktaş’a Anjiyo Yapıldı...
Gazimağusa Sakini Tarkan Özuğurlu Yaşamını Yitirdi
Gazimağusa Sakini Tarkan Özuğurlu Yaşamını Yitirdi
Su tankeri devrildi sürücü yaralandı
Su tankeri devrildi sürücü yaralandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim