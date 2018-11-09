“çeşitlilik İçinde Birlik” Takvim Tasarımı Ödül Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Avrupa Komisyonu’nun tüm ilkokul öğrencilerine yönelik “Çeşitlilik İçinde Birlik” konulu takvim tasarımı çağrısının ödül töreni AB Bilgi Merkezi’nde yapıldı.



AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada 12 öğrencinin resimleri jüri tarafından seçilerek 2019 yılı takviminde yer almaya hak kazandı.



Kategori 1’de Defne Özkan (Ana sınıf, TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Havin Dağa (Ana sınıf, SOS Kreş ve Anaokulu), Deniz Bodapati (1. Sınıf, TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Nika Ivanova (1. Sınıf, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Sezgi Esenel (2. Sınıf, Levent İlkokulu), Yağmur Hüdaoğlu (1. Sınıf, Yakın Doğu İlkokulu); Kategori 2’de Elif Su Alkaçoğlu (3. Sınıf, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Simay Kal (3. Sınıf, 9 Eylül İlkokulu), Balım Baybar (4. Sınıf, Yakın Doğu İlkokulu), Ege Egemen (4. Sınıf, 23 Nisan İlkokulu), Yasemin Kabasakal (5. Sınıf, Şht. Salih Terzi İlkokulu), Defne Saymaz’ın (5. Sınıf, 23 Nisan İlkokulu) çalışması seçildi.



(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI