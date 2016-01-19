“Cesaretin Yüzü”

Her yıl Hindistan’da 1000’e yakın kezzap saldırısı gerçekleşiyor. Laxmi de onlardan biri... Kendinden 17 yaş büyük olduğu için reddettiği talibinin saldırısına uğradığında ise henüz 15 yaşındaydı.

Laxmi saldırıya uğrayan binlerce insandan biri. Hayata tutunuşu ve kendi durumundaki insanlara verdiği cesaret ise takdire şayan... O şimdi 26 yaşında ve kadınları asit saldırılarına karşı savunan bir avukat aynı zamanda da bir Hindistan giyim markasının“Cesaretin Yüzü” kampanyasının da yeni yüzü oldu.

"CESARETİNİZİ KAYBETMEYİN"

Genç kadın BBC’ye verdiği röportajda "Bence bu benim gibi kadınlara kendilerine güvenebileceklerini ve fiziksel görünüşlerine rağmen cesur olabileceklerini göstermek için bir fırsat. Bu aynı zamanda saldırganlara kadınların asit saldırısına uğrayıp güzelliklerini kaybetseler bile cesaretlerini kaybetmeyeceklerini gösteren açık bir mesa" diye konuştu.

“İnsanlar asit saldırına uğrayanları kurban olarak görüyor fakat biz bu düşünce kalıbını değiştirmeliyiz”

"Yüzümü git gide daha çok göstermeye başladım böylece diğerleri bunu görecek ve eğer o yapabiliyorsa ben neden yapamayayım diye düşüneceklerdir”























