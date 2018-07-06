Çerkezköy Esnaf Odası’ndan KTEZO’ya Ziyaret!

Ali Bozdağ başkanlığındaki İstanbul-Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan bir heyet , Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’na (KTEZO) ziyaret gerçekleştirdi.



KTEZO’dan verilen bilgiye göre, ziyarette işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.



KANBER



KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, yapılan görüşmede Oda olarak yürüttükleri çalışmaları aktardıklarını kaydetti.



Kanber, esnaf ve zanaatkârın üretim ve hizmet kalitesinin artırılmasında standartların büyük önemi bulunduğunu, meslek ve işyeri standartları üzerine çok emek harcadıklarını, ancak bunların hayata geçmesi için ülkede gerekli yasal düzenlemelerin de bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.



Esnaf ve zanaatkârın, küçük üreticinin kalkınma yolunun kalite ve standartların artırılmasından geçtiğini kaydeden Kanber, bir ada ülkesi olarak bu standartlar üzerinden oluşacak üretimlerin turizmle buluşturulmasıyla ekonominin büyüyeceğini belirtti.



Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası heyetinin kendilerini ziyaret ederek gösterdiği nezaketten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kanber, işbirliklerinin devamı için gerekli çabayı kendilerinin de ortaya koyacağını kaydetti.



