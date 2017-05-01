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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:39

Cennette Buluştular

Cennette Buluştular
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Cennette Buluştular
Derviş Serol, 9 gün önce kaybettiği eşi Kerime’nin ardından dün sevenlerine veda etti

Gönyeli’de yaşayan Derviş Serol, 78 yaşında sevenlerine veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Serol, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetti. Derviş Serol, 9 gün önce de çok sevdiği eşi Kerime’yi kaybetmişti. Serol çiftinin kısa sürelerle hayata veda etmesi aile yakınlarını çok üzdü. Sevenleri “onlar cennette yeniden buluştu” dedi. Bölgesinde sevilen bir isim olan Derviş Serol, 3 çocuk sahibiydi. Serol’un cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog 
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