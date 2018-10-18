''Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılması söz konusu değil''

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dünkü görüşmede konuşan Bakan Filiz Besim, Cengiz Topel Hastanesi'nin önemli olduğu belirterek, tadilat ve yeniden yapılandırma için yeni bütçede Türkiye Cumhuriyeti ve yerel kaynaklardan para talep ettiklerini açıkladı.



Besim, hastaneye tam zamanlı bir anestezi uzmanının yanında bir de yarı zamanlı uzman alındığını, röntgen cihazının yenilendiğini, doktor kadrosunun artırıldığını ve ultrason cihazı için ihaleye çıkma çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, Cengiz Topel Hastanesi'nin güçlenmesi için çalıştıklarının altını çizdi.



Güzelyurt Hastanesi açıldığı zaman Cengiz Topel Hastanesinin kapatılacağı söylemlerine de yanıt veren Besim, “Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılması asla söz konusu değildir” dedi.



Besim, hastaneye yıl başından önce diyaliz ünitesinin hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, hastane yanındaki CMC Golf Sahası ve Yaşlı Bakım Evi projesinin sağlık turizmi açısından bölgeye katma değer sağlayacak projeler olduğunu ifade etti.



Lefke Sağlık Merkezi'ni de güçlendirmek için çalıştıklarını kaydeden Besim, bölgeye yatırımların süreceğine vurgu yaptı.



Bakan Besim, toplantıda, sivil toplum örgütü temsilcilerinin taleplerini dinledi ve soruları da yanıtladı.



LEFKE SAĞLIK OCAĞI VE LAÜ’YE ZİYARET



Besim, dün ayrıca, Lefke Sağlık Ocağı’nı da ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve eksiklikleri yerinde tespit etti.



Besim sağlık ocağı ziyaretinin ardından LAÜ’ye geçerek, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile sağlıkta işbirliği konularını görüştü.

