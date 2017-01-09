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09 Ocak 2017 Pazartesi 11:53

CENEVRE’DEKİ KIBRIS ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah başladıkları müzakerelerin ilk toplantısına 20 dakika ara verdi ve ardından tekrar biraraya geldi.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS ZİRVESİ
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CENEVRE’DEKİ KIBRIS ZİRVESİ 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah başladıkları müzakerelerin ilk toplantısına 20 dakika ara verdi ve ardından tekrar biraraya geldi.

“Mülkiyet” konusunu görüşmeyle başlayan liderler saat 12.00 (KKTCSİ 14.00) sıralarında ara verdikleri görüşmeye 12.20’de (KKTCSİ 14.20) devam ettiler.

Mülkiyet konusuyla ilgili ilk görüşmede, açıkta kalan ve uzlaşı bekleyen alanlardan yeni uzlaşılar sağlanabilecek hususlar belirlenerek, listelendiği öğrenildi.

Mülkiyet ana başlığı altında askıda bekleyen ve bugüne kadar yakınlaşma sağlanamayan bu hususların uzlaşılara dönüşmesi için teknik uzmanlar çalışmaya başladığı belirlendi.

Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafının temel arayışının mevcut yakınlaşmaların çoğaltılması olduğundan, varılan mutabakatların yeniden tartışmaya açılması ihtimalini süreci olumsuz etkileyecek bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin bugün saat 14.30’da basın toplantısı düzenleyeceğini duyuruldu.

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