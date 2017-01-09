Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ocak 2017 Pazartesi 09:45

CENEVRE’DEKİ KIBRIS ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sonuçsuz kalan Mont Pelerin görüşmelerinin ardından bugün yeniden Cenevre’de buluştu.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS ZİRVESİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
CENEVRE’DEKİ KIBRIS ZİRVESİ 

LİDERLER BU SABAH “MÜLKİYET”İ ELE ALACAK

“YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI”NI DA GÖRÜŞECEK OLAN LİDERLER, “GÜVENLİK VE GARANTİLER”LE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sonuçsuz kalan Mont Pelerin görüşmelerinin ardından bugün yeniden Cenevre’de buluştu.

BM’nin New York’tan sonraki en büyük merkezi olan BM Cenevre Ofisi’ndeki görüşme yerel saatle09.00 sıralarında başladı.

Müzakerelerde bugün “Mülkiyet” konusu ele alınıyor. Liderler ayrıca, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı da görüşüp, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir beyin fırtınası toplantısı yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bugünkü görüşmede Müzakereci Özdil Nami, Sözcüsü Barış Burcu,  Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve müzakere heyeti eşlik ediyor.

Görüşmelere BM Cenevre Ofisi Direktörü Michael Moller, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapıyor.

GÖRÜŞME PROGRAMI

Liderler, bugün başlayacak ve 3 gün sürecek müzakerelerde her sabah yerel saatle 09:00-13:00 (KKTCSİ 11.00-15.00) saatleri arasında görüşecek.

Liderler gün içinde 17.30-20.00 (KKTCSİ 19.30-22.00) saatleri arasında ikinci görüşmelerini gerçekleştirecek.

Müzakere heyetleri ayrıca15.00 – 17.00 (KKTCSİ 17.00-19.00) arasında da biraraya gelecek.

LİDERLER KAPIDA KARŞILANDI

Liderler bugünkü görüşmeye gelişlerinde Moller, Eide ve Spehar tarafından kapıda karşılandı. Merkeze önce Rum lider Anastasiadis, daha sonra da Akıncı geldi.

Akıncı ile Anastasiadis ve müzakere heyetleri daha sonra toplantı salonunda buluşarak, görüşmeye başladı.

AKINCI VE ANASTASİADİS BU AKŞAM YEMEKTE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Bu arada, liderler ve delegasyonları bu akşam zirve nedeniyle Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkanlarıyla yemekte görüşecek.

Yemeğin saat 20.30’da (KKTCSİ 22.30) başlaması bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
CenevreKıbrıs Zirvesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsman Hafiye Gibi... Ombudsman Hafiye Gibi...
CENEVRE ZİRVESİ… CENEVRE ZİRVESİ…
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR YA DA KKTC YOLUNA DEVAM EDECEKTİR VE BU GÜCÜ VARDIR” BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR...
ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI
KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE...
DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE.. DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ombudsman Hafiye Gibi...

Haberi Oku