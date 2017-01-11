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11 Ocak 2017 Çarşamba 11:16

CENEVRE’DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından yarın, Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştiriliyor.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ
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CENEVRE’DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından yarın, Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştiriliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak.

Garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de hazır bulunacağı konferansa; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

Garantörleri n daha üst seviyede temsil edilip edilmeyeceğinin, 3 gündür devam eden müzakerelerde elde edilecek gelişmelere bağlı olduğu iddia ediliyor.

GUTERRES KONFERANS ÖNCESİNDE LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, konferans öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelmesi öngörülüyor. 
Toplantıya müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis’in de davet edildiği öğrenildi.

KONFERANS 11.00’DE BAŞLAYACAK

Cenevre’deki uluslararası konferansın yarın yerel saatle 11.00’de (KKTCSİ 13.00) BM’nin Cenevre Ofisi’nde başlaması bekleniyor.  Konferansta liderlere 25 kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor.

Konferansa saat 13.00’te (KKTCSİ 15.00) ara verilerek, resepsiyona geçilecek. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de davet edildiği resepsiyona, liderlerin yanısıra müzakere heyetleri, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası resepsiyon kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR YEMEKTE SÜRECEK

Uluslararası konferansın, 14.00’teki (KKTCSİ 16.00) çalışma yemeğiyle devam etmesi öngörülüyor. Yemekte liderlere 3’er kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor.

Yemek sonrasında devam edecek konferansın 20.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

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