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13 Aralık 2016 Salı 10:22

Cenevre’de Gerçekleştirilecek Kıbrıs Zirvesi Ve 5’li Konferans…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderlerini, bugün gönderdiği resmi yazı ile ocak ayında Cenevre’de yapılacak Kıbrıs zirvesi ve 5’li konferansa katılmaya davet etti.

Cenevre'de Gerçekleştirilecek Kıbrıs Zirvesi Ve 5'li Konferans…
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CUMHURBAŞKANI AKINCI MECLİS’TEKİ PARTİLERİ RESMİ YAZI İLE CENEVRE’YE DAVET ETTİ

AKINCI: “TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN CENEVRE’DE OLABİLDİĞİNCE GENİŞ BİR KATILIMLA TEMSİL EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderlerini, bugün gönderdiği resmi yazı ile ocak ayında Cenevre’de yapılacak Kıbrıs zirvesi ve 5’li konferansa katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerin oldukça önemli bir aşamaya geldiğine dikkat çekerek, “toplumun tüm kesimlerinin Cenevre’de olabildiğince geniş bir katılımla temsil edilmesinin büyük önem taşıdığını” vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e yazılı davet gönderdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, parti genel başkanlarına gönderdiği davet mektubunda, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Kıbrıs’ın geleceğini ve Kıbrıs Türk toplumunun kaderini yakından ilgilendiren zirve ve 5’li konferansın önemine işaret etti.

Müzakerelerin oldukça önemli bir aşamaya geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun tüm kesimlerinin Cenevre’de olabildiğince geniş bir katılımla temsil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Siyasi partilerimizin liderlerinin Cenevre’de benimle birlikte yer almalarının son derece yararlı olacağını değerlendiriyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti liderlerini, partileri adına kendine eşlik etmeleri için Cenevre’ye davet etti.

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CenevreKıbrıs Zirvesi
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