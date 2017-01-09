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09 Ocak 2017 Pazartesi 05:49

CENEVRE ZİRVESİNE DOĞRU

Cenevre’deki Kıbrıs müzakerelerine Mülkiyet başlığıyla başlanıyor. “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile devam edilecek ilk günkü müzakerelerde en son “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili beyin fırtınası toplantısı yapılacak.

CENEVRE ZİRVESİNE DOĞRU
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CENEVRE ZİRVESİNE DOĞRU

Cenevre’deki Kıbrıs müzakerelerine Mülkiyet başlığıyla başlanıyor. “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile devam edilecek ilk günkü müzakerelerde en son “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili beyin fırtınası toplantısı yapılacak.

Çözümün finansmanının da ele alınacağı müzakerelerde çarşamba günü “Toprak”, “Mülkiyet” ve çözümlenmemiş diğer konular üzerinde çalışılacak.
Kıbrıs müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan liderler, bu akşam koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin himayelerinde KKTC saatiyle 21.20'de başlayan toplantı yaklaşık 2 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya toplantıda Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda elde edilen bilgiye göre, koordinasyon toplantısında ilk gün sabah müzakerelere “Mülkiyet”, ardından “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile devam edilecek.

Öğleden sonra “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile devam edilerek, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir “beyin fırtınası” yapılacak.

Tamamlanmaması halinde “Yönetim ve Güç Paylaşımı”na salı günü devam edilecek. Salı günü ayrıca “Ekonomi” ve “AB konuları” da ele alınacak.

Salı akşamı çözümün uygulamasıyla ilgili konular ve çözümün finansmanını görüşecek olan liderler, çarşamba sabah “Toprak” ana başlığını müzakere edecek. Bu aşamada tarafların karşılıklı haritalar sunması bekleniyor.

Çarşamba öğleden sonra ise “Mülkiyet” ve diğer çözümlenmemiş konular üzerinde çalışılacak.

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CenevreMüzakereKıbrıs
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