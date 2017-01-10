CENEVRE ZİRVESİNDE İKİNCİ GÜN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugünkü müzakerelere saat 12.00 (KKTCSİ 14.00) sıralarında kısa bir ara verdi.
BM merkezinde devam eden müzakerelerde bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ana başlığının önemli hususu “Yönetim ve kararlara etkin katılım” konusu ele alındı.
Bu arada dünkü müzakerelerde ele alınan “Mülkiyet” konusu bugün “tarafların mülkiyet uzmanlarınca” yeniden ele alınacak. Toplantı saat 15.00’te (KKTCSİ) 17.00 başlayacak.
Öte yandan, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Bankası’ndan mülkiyetin finansmanı konusunda uzmanların gelmesi bekleniyor.