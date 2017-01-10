CENEVRE ZİRVESİNDE İKİNCİ GÜN

Bu arada dünkü müzakerelerde ele alınan “Mülkiyet” konusu bugün “tarafların mülkiyet uzmanlarınca” yeniden ele alınacak. Toplantı saat 15.00’te (KKTCSİ) 17.00 başlayacak.

BM merkezinde devam eden müzakerelerde bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ana başlığının önemli hususu “Yönetim ve kararlara etkin katılım” konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugünkü müzakerelere saat 12.00 (KKTCSİ 14.00) sıralarında kısa bir ara verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugünkü müzakerelere saat 12.00 (KKTCSİ 14.00) sıralarında kısa bir ara verdi.