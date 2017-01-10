Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” başlıkları ele alınıyor.





CENEVRE ZİRVESİNDE İKİNCİ GÜN

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” başlıkları ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün yerel saatle 09.30’da BM merkezinde yeniden bir araya geldi.

Liderlerin bugünkü gündeminde, dün öğleden sonra ele almaya başladığı “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığı ile “AB ve Ekonomi” başlıkları bulunuyor. Müzakerelere “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ana başlığının önemli hususu “Yönetim ve kararlara etkin katılım” konusuyla başlandı.

BM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere BM Cenevre Ofisi Direktörü Michael Moller, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar başkanlık ediyor.

Üç günlük müzakerelerin ardından Perşembe günü gerçekleşecek Kıbrıs konferansına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılması bekleniyor.

İLK GÜN MÜLKİYET KONUŞULDU

Cenevre’de, konferans yapmadan önce gerçekleşecek ve 3 gün sürecek müzakerelerin ilk gününde “Mülkiyet” konusu görüşüldü.

Liderlerin yaklaşık 4 saat süren sabahki görüşmesinde ele alınan konu liderlerin kararıyla öğleden sonra teknik heyetler düzeyinde yeniden ele alındı.

Liderlerin, IMF ve World Bank temsilcileriyle bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunduğu mülkiyet çalışma grupları, dün liderlerin direktifiyle başladıkları çalışmaya bugün de devam edecek.

Liderlerin “Mülkiyet” konusunu, diğer uzlaşılamayan konularla birlikte çarşamba günü ele alması bekleniyor.

“YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI” DA ELE ALINDI

Liderler dünkü görüşmede sabah ele almaya başladığı “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını öğleden sonra da görüşmeye devam etti.

Müzakerelerde “Güvenlik ve Garantiler” konusunda da fikir teatisinde bulunuldu.

SİYASİ PARTİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada liderler, Cenevre’de bulunan siyasi parti başkan ve temsilcilerini de bilgilendirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, öğle arasında Ulusal Konseyi ile bir araya geldi. Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami de öğleden sonra Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve siyasi parti başkan ile temsilcilerini bilgilendirdi.

Taraflar, ilk günkü müzakerelerin ardından İsviçre hükümetinin onurlarına verdiği akşam yemeğinde de bir araya geldi. Yemeğe, liderler, müzakere heyetleri, burada bulunan siyasi parti başkan ve temsilcileri ve BM yetkilileri katıldı.