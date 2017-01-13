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13 Ocak 2017 Cuma 07:13

CENEVRE ZİRVESİ...

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CENEVRE ZİRVESİ...
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 CENEVRE ZİRVESİ...

Cenevre’de dün gerçekleştirilen Kıbrıs konulu uluslararası konferansın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı toplantıya, UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Müzakereci Özdil Nami de katıldı.

Toplantıda günün değerlendirmesi yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bu arada BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yerel saatle 10.30'da (KKTCSİ 12.30) basın toplantısı düzenleyecek. 

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CenevreKıbrıs Zirvesi
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