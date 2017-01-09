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09 Ocak 2017 Pazartesi 13:41

CENEVRE ZİRVESİ…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, çok yoğun günler yaşanan İsviçre’de herşeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi. Burcu, Cenevre’de bugün başlayan müzakerelerde öğlen verilen arada basına kısa bir açıklama yaptı.

CENEVRE ZİRVESİ…
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CENEVRE ZİRVESİ…

BURCU: “HERŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR”

LİDERLER ÖĞLE ARASI VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, çok yoğun günler yaşanan İsviçre’de herşeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

Burcu, Cenevre’de bugün başlayan müzakerelerde öğlen verilen arada basına kısa bir açıklama yaptı.

Müzakerelerde bugünün gündeminde önce “Mülkiyet”, daha sonra da “Yönetim ve Güç Paylaşımı” bulunduğunu kaydeden Burcu, konuların planlandığı şekilde tartışıldığını belirtti.

Burcu, “Yeni siyahlar üretme potansiyeli olan bazı hususlarda sayın liderler uzmanlara gerekli direktifleri verdiler. Ve bugün öğleden sonra onlar kendi aralarında toplanıp, bunları siyaha dönüştürmeye çalışacaklar. Eğer bunu başarabilirsek, yeni, siyahlar ürettik diyebiliriz” dedi.

Barış Burcu, bugün öğleden sonra öncelikle “Güvenlik ve Garantiler” konusunda bir fikir teatisi olacağını ve zaman kalması halinde “Yönetime ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan diğer konuları irdelemeye ve tartışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Liderlerin, öğle arasının ardından saat 17.30’da yeniden müzakerelere başlaması bekleniyor. Müzakere heyetleri ise çalışmaya devam ediyor.

Bu arada, elde edilen bilgilere göre, “Mülkiyet” konusundaki teknik çalışmaya, tarafların gerek görmesi durumunda, ilgili konular ele alınırken, IMF ve Dünya Bankası uzmanlarının davet edilebileceği öğrenildi.

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CenevreKıbrıs Zirvesi
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