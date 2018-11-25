banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...
CEMAL ÖZYİĞİT HASTANEYE KALDIRILDI
Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti
BAŞBAKAN ERHÜRMAN İSTANBUL’A GİTTİ
banner282

Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...

Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...

25 Kasım 2018 Pazar 11:10
Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı...

DİZDARLI: “SAYIN BAKAN HASTANEYE GELDİKTEN BİRKAÇ SAAT SONRA RAHATLADI. TDP KURULTAYI’NA KATILMAK İÇİN TABURCU OLMAK İSTİYOR AMA DOKTORLARIMIZ BUNA OLUMLU BAKMIYOR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TAK’ yaptığı açıklamada, Özyiğit’in kalpte çarpıntı ve göğüs ağrısıyla şikayetiyle bu sabah acil servise başvurduğunu söyledi.

Cemal Özyiğt’in Koroner Yoğun Bakım’da tedavisine başlandığını belirten Dizdarlı, Özyiğit’in Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Conkbayır tarafından takip edildiğini belirtti.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz’in de Özyiğit’in sağlık durumuyla ilgilendiğini belirten Başhekim Dizdarlı,  “Sayın bakan hastaneye geldikten birkaç saat sonra rahatladı. TDP Kurultayı’na katılmak için taburcu olmak istiyor ama doktorlarımız buna olumlu bakmıyor” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 25.11.2018 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit, Göğüs Ağrısı Ve Kalp Çarpıntısı Ve Şikayetiyle Başvurduğu Hastanede Müşahede Altına Alındı
Özyiğit, Göğüs Ağrısı Ve Kalp Çarpıntısı Ve Şikayetiyle Başvurduğu Hastanede Müşahede Altına Alındı
Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”
Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”
Kktc Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 101. Yılında Mesaj Yayıladı
Kktc Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 101. Yılında Mesaj Yayıladı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim:
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim: "hem Siyasi, Hem De Sosyal Dönüşümü Sağlama En Önemli Görev"
Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti
Başbakan Erhürman İstanbul’a gitti
Yeniboğaziçi Belediye Başkanından anlamlı kutlamalar
Yeniboğaziçi Belediye Başkanından anlamlı kutlamalar
25 Kasım 2018 Pazar Gündemi
25 Kasım 2018 Pazar Gündemi
Yanan ambar Adem Kader Ltd'e ait
Yanan ambar Adem Kader Ltd'e ait
Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı
Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim